Love Island stars sous le choc du double dumping et a déjà quitté la villa

DEUX stars de Love Island ont déjà quitté la villa après avoir été larguées de l’émission ITV2.

Les concurrents de Love Island ont dû prendre la décision difficile de choisir quels deux de leurs compatriotes insulaires seraient envoyés faire leurs valises.

L’animatrice Laura Whitmore a fait une rare apparition dans la villa lors de l’épisode de mardi et a révélé que la décision concernant le garçon et la fille quittant la série “est entre vos mains”.

Lors d’une soirée VIP surprise au Vibe Club, elle est arrivée et a annoncé que les garçons Billy Brown et Dami Hope et les filles Danica Taylor et Summer Botwe avaient reçu le moins de votes du public.

“Je peux vous dire qu’un garçon et une fille ne reviendront pas à la villa ce soir”, a-t-elle déclaré, avant que l’épisode ne se termine sur un cliffhanger.

Maintenant, The Sun peut révéler que les scènes dramatiques se sont déjà déroulées – et un garçon et une fille ont été envoyés faire leurs valises.

Les fans de Love Island verront désormais les deux stars expulsées de l’émission ce soir dans une double expulsion.

Cependant, les téléspectateurs ont qualifié le cliffhanger d’hier soir de “décevant” car ils pensent savoir qui rentrera chez lui.

Ils ont émis l’hypothèse que Dami serait sauvé parce qu’il est en couple avec Indiyah et que le couple a franchi la prochaine étape de leur relation hier soir.





Le moment est venu après que Dami et Indiyah ont discuté de ce qui les attend après avoir quitté la villa Love Island.

Dami a dit à Indiyah: “J’ai pensé à beaucoup de choses, je pense que je vais déménager à Londres.”

A quoi Indiyah, 23 ans, qui vient de Londres, a répondu : “Je pense que tu devrais, je pense que Londres te conviendrait, pas seulement parce que je suis là-bas, ça ne ressemble pas à un plan minable pour être juste.”

Le microbiologiste senior de 26 ans de Dublin a ajouté : “Mais avant que je fasse ce plan, vous devez venir en Irlande.”

Les retombées du défi Snog Marry Pie se sont également poursuivies, car les garçons ont eu la possibilité de prendre leurs décisions sur qui tarte.

