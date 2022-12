Love Island stars en réunion massive pour Britain Get Singing – mais il manque deux grands noms

Les stars de LOVE Island seront réunies sur scène ce soir pour Britain Get Singing d’ITV.

La spéciale de 90 minutes verra un groupe de certaines des plus grandes émissions du diffuseur participer à un chant.

Rex

Rex

Le groupe Love Island est composé de Tasha Ghouri, Andrew Le Page, Danica Taylor, Paige Thorne, Luca Bish et Antigoni Buxton.

Le nom de famille sur la liste n’est peut-être pas une surprise car le jeune homme de 26 ans est un chanteur professionnel.

Mais il y avait aussi des absences flagrantes – notamment les gagnants, Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti, qui ne se présentent pas.

Il n’y a pas non plus de Gemma Owen, qui a récemment annoncé qu’elle et Luca s’étaient séparés.

L’émission spéciale, qui a été filmée en octobre, comprend également des groupes de The Chase, Loose Women, Emmerdale et Corrie.

Le groupe Chase comprend Anne Hegerty, Darragh Ennis et Jenny Ryan – qui ont joué sur X Factor: Celebrity.

Coleen Nolan, Brenda Edwards, Denise Welch, Judi Love, Linda Robson et Kelle Bryan de Loose Women se produisent également.

Pour Emmerdale, Lisa Riley, Mark Charnock, Daisy Campbell, Jay Kontzle, Lawrence Robb, Bradley Johnson et Olivia Bromley chantent.

Le groupe Coronation Street comprend Michael Le Vell, Sue Devaney, Daniel Brocklebank, Rob Mallard, Jodie Prenger et Channique Sterling-Brown.

Britain Get Singing est animé par Roman Kemp et un panel de juges comprend Will.i.am de The Voice UK, Alesha Dixon de Britain’s Got Talent et le duo Starstruck Adam Lambert et Jason Manford.

Cependant, le pouvoir de choisir le gagnant appartient au public du studio, qui couronnera un groupe de champions.

L’émission est liée à la campagne de santé mentale d’ITV, Britain Get Talking, et souligne l’importance de se connecter avec les autres.

Rex

Rex

Rex