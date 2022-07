Love Island sous le feu alors que les fans se plaignent à l’Ofcom après le contrecoup d’Ekin-Su et George’s Movie Night

LOVE Island a été critiquée après le contrecoup d’Ekin-Su et George’s Movie Night.

Les téléspectateurs se sont plaints à Ofcom après que leur moment au lit à Casa Amor ait été diffusé devant les autres insulaires.

Ofcom a déclaré: “Love Island, 15 juillet, la majorité des plaintes concernaient des images d’Ekin-Su et George pendant Casa Amor.”

Le moment a déclenché une autre dispute entre Ekin-Su et son partenaire Davide qui l’a traitée de “menteuse” après avoir insisté sur le fait que rien d’intime ne s’était passé avec la bombe.

La paire s’est inventée dans l’épisode d’hier soir, mais les téléspectateurs ont dénoncé les producteurs.

L’un d’eux a déclaré: «Love Island mérite TOUTES les plaintes de l’Ofcom concernant cette situation d’Ekin Su et George. Non seulement parce qu’elle n’a rien fait, mais parce que ces imbéciles d’Aftersun ajoutent de l’huile sur le feu au train misogyne haineux d’Ekin Su.

Un deuxième a déclaré: “L’OFCOM recevra une plainte de ma part si Ekin Su est traîné par toute la villa pour la situation de George alors que rien n’est montré de David.”

Et un troisième a dit: “s’ils montrent ce qui s’est passé avec ekin et George alors ils feraient mieux de montrer Davide et Coco ou la façon dont il parlait d’elle derrière son dos, si elle est peinte en tant que méchante solo ofcom, mieux vaut être prêt.

Love Island a fait l’objet de milliers de plaintes Ofcom la semaine dernière, dont 400 concernant Laura Whitmore disjurant Ekin-Su et George sur le spin-off Aftersun.

Au cours de l’épisode, Laura a commencé en disant: “Encore une fois, Ekin-Su a juré que rien ne s’était passé avec George et il semble que Davide ne la croit pas.”





Alors que Laura éclatait de rire, Tom Grennan s’est exclamé: “C’est arrivé, mais n’est-ce pas”

Darren Harriott a poursuivi: “Elle a dit que sa tête n’avait jamais tourné mais je pense que sa main aurait pu tourner, et peut-être son poignet.”

Avant cela, Laura a interviewé George sur Aftersun et a été critiquée pour avoir dit qu’Ekin-Su “avait un peu de violon”.

George n’était pas satisfait de ses commentaires et a contacté le gestionnaire de compte de médias sociaux d’Ekin-Su pour clarifier les choses.

On prétend qu’il leur a dit “rien ne s’est passé” entre eux, et tout est “hors de proportion”.

Les commentaires ont également mis la famille et les amis d’Ekin-Su très mal à l’aise.

La personne qui s’occupe de son compte a tweeté: “Le fait que la honte soit passée pour des plaisanteries et une bonne télévision est très préoccupant à ce rythme.”