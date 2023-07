Love Island sous le choc alors que les insulaires quittent la villa et font face à un dumping massif surprise

PERSONNE n’est en sécurité alors que Love Island se prépare à une autre tournure de choc qui voit les insulaires quitter la villa et faire face à un dumping massif.

Les insulaires sont excités quand on leur dit qu’ils quittent la villa et partent en excursion.

Mais l’ambiance de fête ne dure pas longtemps lorsqu’ils apprennent qu’ils sont sur le point de faire face à un dumping brutal.

Alors qu’il ne reste que deux semaines et que le vote du public est à nouveau ouvert, il semble probable que plus d’une paire sera expédiée.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun: « Toute l’excitation de quitter la villa s’estompera bientôt lorsqu’ils auront le choc nouvelles que plus d’entre eux vont bientôt dire au revoir.

« Il y aura des larmes et un drame majeur »

Au cours des années précédentes, les insulaires ayant obtenu le moins de votes du public ont reçu la botte immédiatement lors des sorties en club de plage.

L’année dernière, Olivia Hawkins et Maxwell Samuda ont été envoyés faire leurs valises, ainsi que Claudia Fogarty et Keenan Brand.

Olivia et Maxwell sont soudainement devenus les personnes les plus puissantes et ont tenu entre leurs mains l’avenir de leurs anciennes co-stars.

Et il semble que cette année ne sera pas différente – avec beaucoup plus de rebondissements alors que nous nous préparons pour la finale.

L’excitation d’avoir une pause de la villa sera de courte durée car quelques heures seulement après le début de leur fête, ils seront frappés par la nouvelle de la bombe.

Mais plus d’un couple sera-t-il largué ?

Hier soir, le narrateur Iain Stirling a révélé qu’une autre élimination se profilait.

La hache fait suite à deux recouplages en seulement deux jours alors que les relations dans la villa sont poussées à l’extrême.

Le pouvoir a été mis entre les mains des téléspectateurs, qui ont eu la possibilité de voter pour leur couple préféré.

Cela signifie que le couple avec le moins de votes fera ses adieux demain.

À la fin de l’émission d’hier soir, Ella Thomas et Tyrique Hyde se sont disputés après que la nouvelle bombe Ella Barnes se soit ouverte au mannequin écossais à propos de sa brève aventure avec Ty à l’extérieur de la villa.

Et Jess n’a pas perdu de temps pour mettre la nouvelle bombe Josh Brocklebank juste après le recouplage de choc de vendredi, lui disant que sa tête était beaucoup avec Sammy.

Il semble probable que plus d’une paire sera expédiée[/caption]