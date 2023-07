Love Island signe une superstar mondiale et une légende de la pop pour la « plus grande apparition de villa de tous les temps » ce soir

LOVE Island a signé sa plus grande guest star de tous les temps et ils apparaîtront dans la villa ce soir.

Chaque série, un chanteur ou un DJ de haut niveau est réservé pour se produire pour les insulaires – et cette fois-ci, les patrons ont vraiment tout mis en œuvre.

Le chanteur américain Ne-Yo apparaîtra ce soir sur Love Island

Les filles sont sûres de perdre la tête

Le casting sera stupéfait lorsqu’il sera rejoint par nul autre que la légende du R&B Ne-Yo.

Une source a déclaré: «C’est l’une des plus grandes productions de la série. Il interprétera tous ses énormes succès et il y aura une finale spectaculaire, jamais vue auparavant, qui surprendra les fans et les acteurs.

Les anciens invités célèbres incluent Craig David, Becky Hill et Joel Corry.

La star américaine Ne-Yo, 43 ans, est à l’origine de succès tels que So Sick, Beautiful Monster et Closer.

Il a trois Grammy Awards, a vendu 29 millions de disques rien qu’aux États-Unis et a atteint cinq singles numéro un au Royaume-Uni.

Le chanteur est toujours très actif avec des billets pour une tournée américaine avec Robin Thicke et Mario actuellement en vente.

Sa dernière performance avant d’entrer dans la villa était au festival inaugural Hot In Herre à Toronto, Canada, organisé par le rappeur Nelly.

En 2021, Ne-Yo a joué dans The Masked Singer en tant que personnage Badger, terminant à la deuxième place.

Le père de cinq enfants a gardé le secret pour sa famille, déclarant à la radio Heart: « Je leur ai caché parce que je pensais que ce serait cool de voir s’ils savaient vraiment que c’était moi.

« La seule personne qui l’a attrapé, c’est mon fils de quatre ans, il a dit : ‘Cet ours parle comme papa !’

« Ma mère m’a appelé, elle regardait, et elle a dit : ‘Shaffer t’a attrapé !’, j’étais genre : ‘Quoi !' »

Ne-Yo est apparu sur The Masked Singer en 2021

C'est une véritable superstar du R&B