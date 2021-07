Love Island ‘signe le footballeur américain costaud Medhy Malanda pour Casa Amor’

LOVE Island a engagé le footballeur américain Medhy Malanda pour Casa Amor, selon des informations.

De nouveaux noms pour la deuxième villa de la série ont commencé à apparaître avant son introduction la semaine prochaine.

instagram/@medhymalanda

Le footballeur américain Medhy Malanda serait en route pour la Casa Amor[/caption]

instagram/@medhymalanda

Medhy n’a pas publié en ligne depuis le 5 juillet, il est donc susceptible d’être mis en quarantaine avant le spectacle[/caption]

Nous avons révélé que le pilote de course Jack Barlow était le premier beau mec à être inscrit et hier, il a été annoncé que l’ex de Chris Hughes, Mary Bedford, serait l’une des bombes.

Maintenant le Miroir affirme que Medhy sera parmi les nouveaux concurrents.

L’athlète, que l’on peut voir en train de travailler sur son flux de médias sociaux, n’a pas publié depuis le 5 juillet, ce qui correspondrait à sa mise en quarantaine.

Si ses clichés torse nu sont quelque chose à faire, Medhy fera sensation lorsqu’il entrera dans la villa.

Il se battra pour l’affection des filles avec Jack, 26 ans, et les deux hommes semblent plus qu’habitués à un peu de compétition.





Une source nous a dit : « Jack est magnifique et a du succès, il est donc obligé de faire battre le cœur et d’irriter les autres gars. Les patrons sont convaincus qu’il va faire bouger les choses et être un succès auprès des filles.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Jack, qui aime les chiens, parcourt le monde au volant de certaines des voitures les plus flashy de la planète, des Ferrari aux McLaren.

Habitué à la grande vie, il a fait de la plongée sous-marine sur la Grande Barrière de Corail et a profité du paradis des îles Gili en Indonésie.

instagram/@medhymalanda

Son Instagram regorge de clichés stylés[/caption]