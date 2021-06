Love Island serait «beaucoup plus gourmande» avec le casting de LBQT, selon la bisexuelle Megan Barton Hanson

MEGAN Barton Hanson a dénoncé les patrons d’ITV derrière Love Island après que les producteurs ont déclaré qu’une version LGBT serait « difficile d’un point de vue logistique ».

La jeune femme de 27 ans, qui est devenue célèbre en tant que candidate à l’émission de rencontres en 2018 et est devenue bisexuelle après son passage, a déclaré qu’elle pensait que l’émission serait « plus intéressante s’ils avaient une programmation entièrement gay ».

Megan Barton Hanson dit que le spectacle serait « beaucoup de jus » avec un casting queer[/caption]

Elle a également expliqué qu’elle ne croyait pas que l’émission actuelle de « jeter une personne bisexuelle » fonctionnait pour l’émission.

Parler à Metro.co.uk, Megan a déclaré : « Je comprends pourquoi ils hésitent à le faire, mais je ne pense pas que cela fonctionne lorsqu’ils [producers] jeter une personne bisexuelle.

«Je pense qu’avec toute cette histoire de symbolique, les filles se retrouvent avec le gars, peut-être pour rester plus longtemps dans la série, je ne sais pas. S’ils avaient un line-up entièrement gay, ce serait tellement plus intéressant à regarder.

Megan a atteint la finale de la série en 2018 avec son ex-petit ami Wes Nelson[/caption]

Elle a poursuivi en disant que s’il y avait un casting LGBT +, les candidats pourraient être tentés par toute nouvelle venue, ajoutant que « ce serait beaucoup plus juteux ».

La star a déclaré qu’elle pensait que le style actuel de l’émission était « prévisible », mais s’il s’agissait d’un casting LGBT +, les candidats pourraient être testés par « toute personne nouvelle qui entre ».

Megan a également révélé que de nombreuses personnes qui la suivent et appartiennent à la communauté LGBT + ont partagé à quel point elles souhaitent une « île d’amour queer ».

En ce qui concerne le moment où la version queer devrait être diffusée, Megan a suggéré que les patrons se débarrassent de la version hivernale et la remplacent plutôt par une version LGBT +.

S’adressant à la publication, Megan a déclaré: « Je pense qu’ils devraient en avoir un droit et un queer, ce serait génial et assez intéressant aussi plutôt que d’avoir la même chose deux fois en un an.

Les patrons ont déclaré qu’une version queer de Love Island serait «trop difficile»[/caption]

Megan a déclaré que les patrons étaient simplement «paresseux» en ne le faisant pas se produire[/caption]

« Je pense que les gens ont besoin de voir une représentation parce que ce n’est tout simplement pas assez là-bas. »

Cela vient après que la commissaire d’ITV, Amada Stavri, a révélé que même si la nouvelle série aura «une plus grande inclusion et diversité», les insulaires homosexuels ne seront pas inclus car ils ne cadreront pas avec le format de l’émission.

« Il y a eu pas mal de rumeurs circulant sur la participation d’insulaires homosexuels, alors ça vaut vraiment la peine d’en parler », a déclaré Amada au Horaires de la radio.

« La programmation sera annoncée dans les temps et il va sans dire que nous voulons encourager une plus grande inclusion et diversité. »

Mais Amanda a déclaré que la « difficulté logistique » faisait obstacle à la série mettant en vedette des concurrents hétérosexuels et homosexuels.

« En ce qui concerne les insulaires homosexuels, je pense que le principal défi concerne le format de Love Island », a-t-elle déclaré.





« Il y a une sorte de difficulté logistique, car même si les insulaires n’ont pas besoin d’être fidèles à 100 pour cent, le format doit en quelque sorte donner [the] Insulaires un choix égal lors de l’accouplement.

«Avec nos émissions de rencontres, comme The Cabins, il y a beaucoup plus de diversité sexuelle.

« Les formats n’ont pas autant de restrictions que Love Island.

«Nous sommes donc très attentifs à cela dans notre programmation sur ITV et nos séries de rencontres. Mais c’est la difficulté avec Love Island.