Love Island s’apprête à jeter twist alors qu’une fille et un garçon de N’IMPORTE QUEL couple pourraient être renvoyés chez eux

Les fans de LOVE Island auront droit à une tournure de dumping alors qu’une fille et un garçon de N’IMPORTE QUEL couple peuvent être renvoyés chez eux.

Le casting est prêt pour un énorme bouleversement dans les scènes à venir alors que le public décide qui sont les garçons et les filles les plus populaires de la villa.

ITV

Les fans de Love Island ont une grande décision à prendre car ils pourraient renvoyer DEUX personnes chez eux[/caption]

L’animateur Iain Stirling a taquiné la tournure lorsqu’il a annoncé à la fin de l’émission d’hier soir que le public devrait choisir sa fille et son garçon préférés, les insulaires à sauver.

Ceux qui ont le moins de voix risquent d’être renvoyés.

Sharon Gaffka était la dernière candidate de Love Island à quitter la série ITV2.

Elle est restée célibataire à la suite d’un recouplage lors de l’épisode de dimanche soir de l’émission de rencontres ITV2, ce qui signifie qu’elle a été envoyée faire ses valises.

Après le recouplage, AJ Bunker a essayé de convaincre Hugo Hammond qu’elle l’aimait, Lucinda Strafford est en couple avec le nouveau garçon Danny Bibby et Liberty Poole et Jake Cornish sont couplés.

Kaz et Aaron Francis forment un couple d’amis, Chloe Burrows embrasse toujours Toby Aromolaran dans toute la villa, Millie Court et Liam Reardon semblent amoureux et Faye est apprivoisée par Teddy Soares.

Cependant, la nuit dernière, Danny a fait une pièce de théâtre pour la nouvelle fille AJ après avoir claqué une tarte au visage de Lucinda en disant qu’elle l’avait ignoré toute la journée dans la villa.

Elle a ensuite décidé de se séparer de Danny, et le spectacle s’est terminé avec Lucinda et Aaron en train de s’embrasser juste devant lui.

La querelle entre les garçons a commencé lorsque Danny a choisi Lucinda lors du recouplage d’hier soir, malgré le fait qu’il savait qu’Aaron voulait la choisir.





Les choses se sont ensuite rapidement intensifiées lorsque Danny est allé s’embrasser juste après que Danny ait choisi Lucinda pour être sa fille.

Ailleurs et il y avait aussi de l’action torride de Chloé et Toby qui ont eu leur première nuit dans le refuge.

Les fans ont été laissés pour compte après que la blonde a révélé que son homme était devenu un peu trop excité et que les choses n’avaient pas « duré trop longtemps ».