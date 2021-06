Love Island s’apprête à être un «festival du sexe d’été» car il est prévu que les concurrents torrides «faire des morceaux» dans les 24 heures

BOOKIES prédisent que la nouvelle série de Love Island sera la plus torride à ce jour, avec des concurrents prêts à devenir torrides dans les 24 premières heures.

La nouvelle série de l’émission de rencontres revient le 28 juin, les concurrents étant déjà en quarantaine en Espagne avant le lancement.

Les bookmakers prédisent que Love Island de cette année sera la plus torride à ce jour[/caption]

Les chances suggèrent que cette série sera un festival du sexe estival, avec Ladbrokes offrant des chances de 2/1 que les candidats aient des relations sexuelles au cours de la première semaine.

C’est aussi, c’est 10/1 qu’ils deviendront torrides dans les 24 premières heures.

Le porte-parole Alex Apati a déclaré au Étoile du jour: « En participant à une émission comme Love Island, les candidats ont déjà montré qu’ils étaient ouverts d’esprit et peut-être plus libéraux, nous nous attendons donc à ce que le lot de cette année ne soit pas différent lorsqu’il s’agit d’aller jusqu’au bout à la télévision. »

Les producteurs sont prêts à ce que les scènes racées montent en flèche, car les restrictions de verrouillage ont rendu difficile pour les singletons à ce jour.

On dit que les îles de cette année sont ouvertes d’esprit et peut-être plus libérales[/caption]

Laura Whitmore revient en tant qu’hôte[/caption]

L’ancienne de Love Island, Olivia Attwood, prédit également que les nouveaux insulaires seront plus désireux que jamais de s’amuser sous les draps grâce à leur privation pendant le verrouillage.

Elle a déclaré plus tôt cette semaine: «Nous avons tous été enfermés et tout le monde cherche à se défouler.

« En général, cela pourrait être un très bon été pour être célibataire et s’amuser.

«Ce sera bien pour les téléspectateurs si Love Island va de cette façon.

Olivia Attwood prédit également que les insulaires voudront s’amuser[/caption]

« La nouvelle série sera l’évasion parfaite de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment et apportera un léger soulagement. »

Pendant ce temps, l’ancien insulaire amoureux Wes Nelson a défendu d’avoir des relations sexuelles dans la villa après que les débutants en aient été avertis.

Il a admis que c’était « bien » d’avoir des ébats à l’écran, disant qu’il ne croyait pas que sa vie sexuelle dans la villa avait affecté négativement sa carrière après le spectacle.

Wes Nelson a défendu d’avoir des relations sexuelles dans la villa[/caption]





Dans une interview avec Stephen Leng de FUBAR sur Accéder à toutes les zones, il a dit : « Je l’ai fait et j’allais bien ! C’est la chose. Les gens peuvent dire : ‘Ne fais pas ça. Ne fais pas ça !’ Il n’y a pas de choses à faire ou à ne pas faire. Fais juste toi. C’est littéralement aussi simple.

Wes a insisté sur le fait qu’avoir un «plan de match» plutôt que de «s’amuser» les ferait également expulser la villa.

Il a poursuivi: « Comme les gens le pensent parfois, ils le confondent avec: » Oh, je peux aller sur Love Island et faire cette carrière après, et ceci, cela et l’autre.

« Et neuf fois sur dix, ce sont les gens qui sortent en moins d’une semaine parce qu’ils ont ce plan de match et que les gens y voient clair. »