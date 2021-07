Love Island review épisode 10: Toby jette Kaz, Faye et Chloe ont une dispute furieuse et un nouveau garçon est taquiné

Les choses ont pris une tournure dramatique dans la villa de Love Island ce soir alors que Chloé la faisait jouer pour Toby.

L’insulaire audacieux a choisi de l’embrasser devant tout le monde alors qu’ils participaient à un défi très racé – laissant Kaz furieux.

7 Chloé embrasse Brad dans le défi Crédit : ITV

Chloé, qui a clairement indiqué qu’il était « son type sur papier », l’a emmené pour une conversation peu de temps après leur baiser et ils se sont dit qu’ils étaient intéressés à explorer davantage leur romance.

Tobytold Chloé : « De toutes les filles ici, c’est toi qui m’intrigue le plus. »

Le footballeur semi-professionnel a ensuite décidé qu’il ferait mieux de mettre fin aux choses avec Kaz afin de refroidir leur romance.

Faye crie à Chloé à propos du snog

Chloé est déconcertée par la réaction de Faye

Un Kaz en colère a qualifié Chloé de « serpent » e pour être allée dans son dos.

Mais c’est entre Chloé et Faye que les choses ont vraiment éclaté.

Chloé a entendu Faye parler du baiser explosif avec Rachel alors que la nouvelle que la tête de Toby avait été tournée se répercutait dans la villa.

Le joueur de 25 ans s’est levé et a déclaré: « Je ne peux pas être obsédé par ce drame. Oh mon Dieu. »

7 Kaz avait été couplé avec Toby Crédit : ITV

Mais Faye a crié en retour: « Ne fais pas » oh putain de cher « . Tais-toi et arrête de regarder par ici. »

Chloé a refusé et a crié : « Pourquoi me dis-tu de me taire ?! »

Mais Faye a crié : « Arrête de fouiner et reste là-bas et prends ton vin !

7 Les filles écoutent Rachel parler des garçons qu’elle aime Crédit : ITV

L’épisode a également vu Jake Cornish faire la connaissance de la nouvelle arrivée Millie Court.

Liberty Poole, avec qui il est en couple, lui a dit plus tard qu’elle « n’allait pas s’asseoir ici et te regarder apprendre à connaître toutes les filles blondes ».

Elle a ajouté: « Je vous ai donné 110%, et si vous ne voulez pas me le rendre, c’est bien.

7 Toby et Chloé partagent un baiser passionné Crédit : Rex

« Mais je ne vais pas donner à 110% si tu veux apprendre à connaître d’autres filles. »

Jake a ensuite confirmé qu’il n’était intéressé par personne d’autre dans la villa.

Ailleurs dans l’épisode, Rachel a de nouveau pleuré sur Brad alors qu’il continuait à agir sur Lucinda.

À la fin de l’épisode, l’arrivée prochaine du nouveau « bombshell » Teddy Soares a été taquinée.

Love Island continue sur ITV2 et ITV Hub.

