Love Island révèle un teaser explosif alors que Sammy lance un ultimatum de choc

Sammy de LOVE Island lance un ultimatum de choc ce soir après avoir choisi Jess plutôt que Leah lors du recouplage surprise de dimanche.

Le chef de projet, 22 ans, réplique après que Jess l’ait à nouveau confronté à propos de son flirt avec d’autres filles de la villa de la télé.

Alors que l’émission sœur d’hier soir Aftersun touchait à sa fin, Maya a taquiné les scènes explosives qui seront diffusées dans l’épisode de lundi.

Jess commence par confier à Sammy qu’elle ne croit pas que Mitch soit authentique, mais Sammy le prend personnellement.

Il dit: « J’ai essayé d’éclaircir les choses, pas de rancune, je m’excuse pour tout ce que j’aurais pu faire pour vous contrarier et j’ai dit pouvons-nous passer à autre chose et vous venez de me tourner le dos? ».

Jess a dit: « C’est une grande chose pour moi, est-ce que toutes les filles qui entreront voudront la connaître et flirter avec elle et je suis juste coincé là? »

Mais Sammy a répliqué avec son ultimatum en disant: « Je ne vais pas recommencer, soit nous partons là, soit nous nous arrêtons. »

Toujours dans Love Island hier soir, les fans n’étaient pas satisfaits du discours de recouplage d’un insulaire après un recouplage de jour choc.

Au cours de la tournure inattendue, les téléspectateurs ont vu Mitchel choisir Leah, bien que l’ingénieur gazier ait récemment annoncé son intérêt à connaître Jess.

En annonçant avec qui il voulait se mettre en couple, Mitch a décrit une connexion croissante entre lui et Leah, mais a également fait une blague inappropriée.

Il a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles il avait choisi la jeune femme de 27 ans était qu’elle avait un « bon corps ».

Mais les singeries effrontées de Mitch n’ont pas été bien accueillies.

Un fan s’est exclamé: « En fait, je me sens mal pour Leah. »

Avant de pointer le « gâchis d’un discours » de Mitch.

Un autre a critiqué: « Tout ce que dit Mitch devrait être accompagné d’un avertissement. »