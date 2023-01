Love Island propose une gamme de plats et de boissons à thème – l’achèteriez-vous ?

LOVE Island s’empare d’une part du gâteau avec un lancement inattendu comprenant de l’alcool et des plats cuisinés.

Le concours de rencontres, mieux connu pour sa distribution de célibataires prêts pour la plage, prévoit de remplir les réfrigérateurs de ses téléspectateurs avec une variété de boissons et de collations à thème.

Y compris les spiritueux, les bières et les boissons non alcoolisées, les noix, les chips et le chocolat, le spectacle a récemment mis en sac la marque des goodies.

La nouvelle gamme comprend également des choix sains comprenant des soupes, des jus de fruits, de l’eau minérale, des yaourts et des barres de céréales.

Cela vient après que la marque a récemment adopté une demande pour quatre classes d’aliments différentes.

La légalité empêche même d’autres détaillants d’utiliser le nom de Love Island, profitant pleinement de la popularité de l’émission de télé-réalité.

Ce n’est cependant pas la première entreprise de merchandising que le salon a entreprise, avec des bouteilles d’eau, des valises et des trousses de toilette personnalisées disponibles à l’achat depuis 2015.

Love Island revient le 16 janvier où se déroulera sa série d’hiver en Afrique du Sud, présentée par sa nouvelle animatrice Maya Jama.

Tourné dans une villa de luxe de 1,2 million de livres sterling, comprenant un terrain de rugby et une tyrolienne.

Maya, 28 ans, a repris le rôle de Laura Whitmore, 37 ans, après avoir démissionné après trois séries.

La beauté irlandaise a révélé que la raison de son départ était son incapacité à rester impartiale, en discutant avec le magazine Psychologies, elle a déclaré : « Je ne pouvais pas soutenir les candidats ou ne pas les soutenir. Je ne pouvais rien dire. “Si j’avais pu faire les choses comme je le voulais, je le ferais probablement encore.”

Se préparant pour la nouvelle série, Maya a récemment été vue en train de montrer un soin de beauté intime en préparation du début du spectacle.

L’émission a récemment révélé ses nouvelles règles pour la série à venir, y compris une interdiction des médias sociaux où les pages de médias sociaux du candidat resteront inactives pendant l’émission.

Le nouveau paquet de règles de Love Island se lit comme suit: «Dans le cadre de mesures étendues pour protéger à la fois les insulaires et leurs familles contre les effets néfastes des médias sociaux, les participants seront invités à suspendre les poignées et les comptes sur leurs plateformes de médias sociaux pendant la durée de leur temps sur le spectacle.

“Les comptes des insulaires resteront inactifs pendant leur séjour à la Villa, de sorte que rien ne soit publié en leur nom.”

L’ancienne insulaire Andrea-Jayne Bunker a répondu à la nouvelle dans une conversation exclusive avec The Sun où elle a admis qu’elle aurait souhaité qu’il y ait eu une interdiction des médias sociaux pendant son passage dans la série.

Elle a expliqué: “Ma meilleure amie a vraiment fait de son mieux pour essayer de supprimer les commentaires autant que possible, mais elle a dit qu’elle avait du mal. J’ai reçu des menaces de mort.

Maya pourrait être vue chevauchant un bronco dans la dernière bande-annonce de Love Island