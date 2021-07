Love Island prolongé pour un épisode de dumping dramatique alors que Rachel choisit entre Brad et Chuggs

LOVE Island a été prolongée pour un épisode de dumping dramatique alors que Rachel Finni choisit entre Brad McClelland et Chuggs Wallis.

Les fans auront cinq minutes supplémentaires ce soir sur ITV2 pour voir le joueur de 29 ans de Londres donner la botte à l’un des garçons.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Érotème

Love Island a été prolongée ce soir alors que Rachel Finni a le pouvoir de vider un garçon de la villa[/caption]

Brad, 26 ans, et Chuggs, 23 ans, ont greffé l’agent de voyages toute la journée dans le but de rester dans la villa de Majorque.

Les garçons se sont retrouvés sans partenaires lors du recouplage de vendredi qui a vu Brad perdre Faye Winter après l’avoir brutalement snobé dans un jeu de bang à bière.

Mais Rachel n’est peut-être pas intéressée par le garçon de Northumberland (Brad) ou le garçon de Surrey (Chuggs).

Lorsqu’on lui a demandé quel était son type, elle a répondu : « J’aime la façon dont sont les relations modernes.

Érotème

Brad McLelland et Chuggs Wallis s’affrontent dans le recouplage dramatique[/caption]

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

« Je n’ai besoin d’un homme pour rien. Je peux acheter ma propre maison et prendre soin de moi.

« J’adore savoir que j’ai une autre personne avec qui je traverse la vie. »

Lorsqu’on lui a demandé quels hommes de la villa avaient attiré son attention, elle a répondu : « Aaron est très attirant et semble terre-à-terre. Nos emplois sont similaires, donc je pense que nous aurions des conversations intéressantes.

« Hugo ressemble à du matériel de petit ami – beau, charmant – et j’aimerais craquer un peu plus sa coquille. »

ITV

Kaz Kamwi et Toby Aromolaran se rapprochent plus que jamais ce soir[/caption]

Rex

Il lui a dit: « J’ai peur de tout embrasser et de plonger »[/caption]

Elle a également dit qu’elle serait intéressée à connaître Toby – mais il est en couple avec Kaz.

Et ce soir, Kaz et Toby passent au niveau supérieur dans leur relation après qu’il ait expliqué qu’il avait été « off » avec elle récemment.

Il a expliqué: «Je me suis presque retenu parce que je réfléchis trop à des choses que je n’ai pas besoin de trop penser. J’ai peur de tout embrasser et de plonger, parce que je ne suis pas sûr de mes sentiments.









« J’ai peur de blesser tes sentiments. La dernière chose que je veux, c’est te faire du mal. Mais si je continue à penser comme ça, nous n’allons jamais passer à l’étape suivante.

Elle a dit: « Alors, êtes-vous debout sur le bord ou sautez-vous dedans? »

Toby a répondu : « Je saute la tête la première ! J’aime apprendre à te connaître, juste me détendre avec toi » – avant qu’ils ne s’embrassent.