Love Island prolongé de 20 MINUTES ce soir alors que le drame de Casa Amor démarre dans un épisode très explosif

LOVE Island a été prolongée de 20 MINUTES ce soir alors que le drame démarre dans un épisode explosif.

Débutant à 21h, l’émission ITV2 se déroulera jusqu’à 22h20 – alors que les producteurs luttaient pour réduire l’action.

Le drame vous attend dans la semaine Casa Amor[/caption]

Voicer over Iain Stirling a déclaré à propos de l’épisode de ce soir: « L’émission de ce soir est oh mes jours! »

L’émission a célébré des records d’audience hier soir alors qu’elle a attiré 200 000 téléspectateurs du jour au lendemain qui voulaient désespérément regarder le mauvais comportement des garçons à Casa Amor.

La populaire émission de téléréalité ITV2 a eu son audience la plus élevée depuis son lancement hier soir avec une audience télévisée nocturne de 2,3 millions de téléspectateurs.

Un porte-parole d’ITV a déclaré que le public comprenait 1 million de 16-34 avec une part de 51% de 16-34 ans.

Si le visionnage d’ITV Hub est inclus, 2,7 millions de personnes ont jusqu’à présent regardé l’épisode d’hier soir.

Ce soir devrait attirer plus de fans obsédés après la fin du spectacle sur un cliffhanger.

Les téléspectateurs ont vu Chloé trouver une carte postale envoyée à la villa principale de Casa Amor – et cela révèle ce que les garçons ont fait loin de chez eux.

Dans un premier aperçu de l’émission de ce soir, Faye et Abigail fondent en larmes et Millie reste sans voix face aux bouffonneries des garçons à Casa Amor.

Les mots de choix de Furious Faye sont bipés alors qu’elle dit qu’ils peuvent « rester à Casa Amor » tout en se couvrant les yeux avec des lunettes de soleil.

C’est Chloé célibataire qui a trouvé la carte postale révélant tout, en criant : « Pas de putain de chemin, oh mon dieu » alors qu’elle court pour montrer aux autres filles.

Alors qu’ils se pressent tous pour voir des photos de ce que leur partenaire a fait pendant leur absence, Millie se couvre la bouche sous le choc.

Clairement incapable de croire ce qu’elle voit, elle halète: « Oh mon dieu, oh non. »

Faye est vue plus tard en train de réconforter Abigail, qui est allongée sur sa poitrine, les deux femmes semblant être émotives.

Elle marmonne : « Tu sais quoi, ils peuvent foutre le bordel*séjour à Casa Amor, les fous.”