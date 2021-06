Love Island présente une « surprise majeure » avec DEUX nouveaux acteurs isolés prêts à entrer dans la villa

Les patrons d’ITV pourraient créer une surprise majeure avec la série de Love Island de cette année – en parachutant DEUX candidats mystères.

Le Sun peut révéler que ceux qui devraient entrer dans l’émission lundi pourraient être rejoints plus tard par deux nouveaux aspirants.

Rex

Siannise Fudge et Shaughna Phillips participent à un défi de la série 2020[/caption]

Une source de Love Island a déclaré: « ITV a au moins deux autres candidats en attente, prêts à partir.

« En raison de Covid-19, les producteurs ont aligné plus de personnes qu’il n’en fallait au cas où quelqu’un serait forcé d’abandonner.

« Mais les producteurs ont été tellement époustouflés par les mises en veille qu’ils se demandent maintenant s’ils pourraient les intégrer dans le cadre de cette série. »

En raison de Covid-19, les participants ont été contraints de vivre dans des bulles avant la série.

Rex

Les producteurs ont aligné deux insulaires supplémentaires pour le lancement en 2021[/caption]

« Aucun risque n’est pris », a déclaré un initié de l’émission.

« Les participants auront été dans leurs propres bulles depuis plus d’une semaine, ils seront donc désespérés de rencontrer leurs camarades de l’île.

Les producteurs espèrent que la romance suivra rapidement.

Cela vient après que The Sun a révélé comment les patrons d’ITV ont soumis les stars de Love Island de cette année aux tests psychologiques les plus stricts jamais réalisés – pour les préparer à la vie pendant et en dehors de la série.

Les initiés disent que les aspirants n’ont obtenu le feu vert qu’après avoir passé plusieurs séries de contrôles.

Et des centaines ont été refusés après avoir échoué à passer à travers les procédures épuisantes.

Cela survient alors qu’ITV essaie de s’isoler des appels que l’émission de certains qui craignent que les jeunes candidats ne soient mis en danger en y participant.

Deux stars se sont également suicidées après être apparues dans le programme – leurs proches accusant plus tard le manque de soutien de la série d’avoir contribué à leur maladie.

Hier, une source a déclaré : « ITV met le bien-être de ses Love Islandstars au premier plan et les contrôles de cette année ont été les plus approfondis jamais effectués.

«Les producteurs sont conscients que cette série devrait également être la plus regardée car plus de gens regardent la télévision pendant le verrouillage que jamais. C’est pourquoi les tests ont été intensifiés et beaucoup d’aide et de soutien sont mis en place.

INSTAGRAM/LAURA WHITMORE

L’hôte de Love Island Laura Whitmore[/caption]

Les initiés nous ont dit que les experts avaient le dernier mot sur qui est entré dans la villa – pas les producteurs de spectacles – et des centaines de candidats ont été refusés après des contrôles médicaux exténuants.

Tous les candidats auraient dû remplir un questionnaire sur la santé mentale, puis avoir eu un entretien avec un expert avant une troisième réunion avec un professionnel qui a décidé s’ils étaient suffisamment bien mentalement pour faire face à la célébrité et à tous les hauts et les bas qui vont avec.









L’année dernière, le patron d’ITV, Richard Cowles, a révélé les détails du devoir de diligence de l’émission à la suite de la controverse entourant la mort tragique des anciens candidats Mike Thalassitis et Sophie Gradon qui se sont suicidés.

« De plus, alors que nous décrivons aujourd’hui, nos processus de bien-être suivent trois étapes clés: le pré-filmage, le tournage et le suivi et nous augmentons notre soutien après le tournage pour aider les insulaires après leur séjour dans la villa. »

En plus de trois étapes de vérification avant la villa, les insulaires reçoivent de l’aide pour gérer les médias sociaux et des conseils pour s’adapter à la vie après le spectacle. Ils reçoivent également un encadrement sur la façon de gérer les médias sociaux et des conseils sur la gestion de leurs affaires financières.