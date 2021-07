Love Island pourrait faire l’objet d’un double dumping après l’arrivée explosive de Liam Reardon et Chuggs Wallis

Un DOUBLE dumping regarde les cartes après l’arrivée explosive de deux beaux mecs la nuit dernière dans la villa.

Le maçon gallois Liam Reardon, 21 ans, et l’homme d’affaires du Surrey, Chuggs Wallis, 23 ans, ont immédiatement suscité la controverse lorsqu’ils ont été autorisés à emmener des filles à des rendez-vous.

Chuggs Wallis, homme d'affaires de Surrey

Maçon gallois Liam Reardon

Ils ont choisi la fonctionnaire Sharon Gaffka, 25 ans, et la responsable des locations Faye Winter, 26 ans.

Le déménagement pourrait signifier que deux autres garçons finissent célibataires et risquent d’être expulsés.

La dynamique dans la villa est déjà complexe. Sharon se rapproche du responsable des événements VIP, Aaron Francis, 24 ans, qui est en couple avec Chloé.

Et le couple de Sharon, Hugo, s’attache déjà plus à Faye.

Pendant ce temps, Liberty Poole et Jake Cornish sont devenus de plus en plus amoureux.

À l’extérieur de la villa, les patrons de l’émission ont critiqué d’ignobles trolls pour avoir envoyé à la candidate Chloe Burrows des centaines de menaces de mort.

Les patrons sont maintenant intervenus pour avertir les trolls qu’ils seraient signalés pour avoir fait des commentaires méchants et blessants sur les insulaires.

Dans une déclaration publiée sur Instagram, les patrons de l’émission ont déclaré: « Nous voulons que Love Island soit une expérience positive pour tous nos acteurs et leurs amis et membres de leur famille.

« Les gars devraient être inquiets, les dames devraient être excitées et j’ai hâte de faire bouger les choses. »

Liam passe un été d'amour