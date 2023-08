Love Island n’est pas le spectacle le plus critiqué cette année avec un événement surprenant prenant la première place

LOVE Island a reçu un autre coup dur – perdant sa couronne alors que la plupart se sont plaints du programme du couronnement du roi Charles.

L’émission de rencontres ITV2, qui s’est terminée hier soir, est l’émission télévisée la plus critiquée depuis deux ans.

Love Island a perdu sa couronne car la plupart se sont plaints du programme[/caption] Arthur Edwards / Le Soleil

La couronne de cette année va au moment où le roi Charles a été couronné, avec la plupart des plaintes concernant les commentaires de l’actrice de Bridgerton Adjoa Andoh[/caption]

Mais bien qu’il y ait eu deux séries cette année, le nombre de reproches à ce sujet a diminué, tout comme le nombre de téléspectateurs.

Watchdog Ofcom a reçu un total de 3 098 gémissements sur les deux séries cette année.

En 2021, l’Ofcom a reçu 24 793 protestations contre Love Island, dont 5 991 en 2022.

Mais la couronne de cette année revient au moment historique où le roi Charles a été couronné en mai.

Le couronnement a été regardé par 18 millions de personnes sur la BBC – et 8 389 d’entre eux se sont plaints.

La plupart des plaintes concernaient les commentaires de l’actrice de Bridgerton, Adjoa Andoh, sur le manque de diversité au sein de la famille royale.

Elle a dit plus tard qu’elle n’avait pas l’intention d’offenser.

Les producteurs de Love Island ont mis en place plusieurs mesures de bien-être et de formation pour les candidats.

Ils incluent le travail sur des «relations respectueuses» à la suite d’accusations d’éclairage au gaz par les acteurs de 2022, dont Luca Bish et Jacques O’Neill.

Mais l’émission, animée par Maya Jama, 28 ans, a également eu moins de téléspectateurs cette série, avec une moyenne d’environ 2,7 millions par épisode, soit la moitié du nombre de son pic de 2019.

ITV affirme que l’émission a attiré la plus grande audience de 16 à 24 ans sur n’importe quelle chaîne commerciale depuis la Coupe du monde l’année dernière et a été diffusée 300 millions de fois en ligne.

Hier soir, Whitney Adebako et Lochan Nowacki ont affronté Jess Harding et Sammy Root, Tyrique Hyde et Ella Thomas ainsi que Molly Marsh et Zach Noble pour la Couronne.

Il a maintenant été révélé que la série d’hiver ne reviendrait pas en 2024, ITV diffusant à la place une série « All Stars ».

D’anciens concurrents, dont Megan Barton-Hanson et Georgia Steel, seraient en pourparlers pour se joindre.

