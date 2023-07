LOVE Island a été mêlée à une rangée de « correctifs » après l’annonce du retour de Molly Marsh dans la série, lors du segment Casa Amor.

Dans un aperçu à la fin de l’émission d’hier soir, les nouvelles dames ont été montrées dans le teaser de dimanche soir – et il y avait un visage familier dans le mélange.

Érotème

Molly Marsh revient sur Love Island dans Casa Amor[/caption] INSTAGRAM

Certains fans ont fustigé les « célèbres relations » de la mère de Molly[/caption]

Comme The Sun l’a révélé en exclusivité, Molly Marsh a fait un retour sensationnel à la villa et entre avec les autres filles de Casa.

Mais tout le monde n’est pas satisfait des nouvelles sur les réseaux sociaux et a fustigé les « relations de sa célèbre mère », tout en appelant tout cela une « solution ».

Une personne a écrit: « Le diable travaille dur mais la mère de Molly Marsh travaille plus dur. »

Et un deuxième a fait écho: « La mère de Molly Marsh a tiré les ficelles, c’est sûr. »

Un troisième a déclaré: « Molly est une candidate à la production plantée, et sa mère est derrière tout cela. »

D’autres ont demandé pourquoi la star des médias sociaux de 21 ans était ramenée, et non certains des autres insulaires largués.

La qualifiant d ‘«usine de production», quelqu’un a dit: «Molly est à 100% une usine de production lmao, je m’en fiche, je l’aime.»

Janet Marsh, la mère de Molly, a foulé à plusieurs reprises les célèbres pavés de Coronation Street.

Au fil des ans, Janet est apparue sur Corrie dans trois rôles, tous au sein de la profession médicale.

Elle a joué pour la première fois dans le feuilleton en 2005 en tant qu’infirmière et a ensuite joué le rôle de réceptionniste à la clinique Scott-Roe en mars 2008.

La dernière fois que Janet est apparue sur Corrie, c’était en 2009 dans le rôle d’une infirmière de l’UIT.

Janet est également connue pour son travail télévisé sur Where The Heart Is, Bodies, In The Dark, Love, Lies and Records, Still Open All Hours et le court métrage Cerulean.

Plus tôt dans la série, Janet a été forcée de riposter aux rumeurs selon lesquelles sa fille était une usine de production.

Janet a répondu à un fan sur les réseaux sociaux en écrivant: «Je veux juste vous mettre tout droit sur ces ordures de« plante de producteur ».

« Je ne travaille PAS pour ITV !! Je n’ai jamais! Et je ne sais pas d’où vient cette idée ridicule.

« Je suis enseignante, actrice à temps partiel et maman ! Sauf s’il y a quelqu’un du même nom chez ITV, mais ce n’est pas moi à 100%.

« Alors, s’il te plait, ne crois pas ces bêtises, ce n’est pas juste pour nous ou Molly.

«Nous sommes une famille qui travaille dur et ces commentaires sont injustes et faux. Là… je me sens mieux.

INSTAGRAM/MOLLY MARAIS

Janet a été forcée de riposter aux rumeurs selon lesquelles sa fille était une usine de production[/caption]