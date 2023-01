Love Island mêlée à une dispute d’intimidation alors que la famille de la star prend la parole pour la défendre

LOVE Island est au centre d’une ligne d’intimidation après que les téléspectateurs se soient inquiétés du traitement réservé à Zara.

La bombe a ébouriffé les plumes depuis son arrivée et lors de l’émission de vendredi soir, quelques-uns des autres insulaires ont semblé s’en prendre à elle lors d’un jeu d’action ou vérité.

Les fans s'inquiétaient pour Zara après un jeu d'action ou vérité

Tom est au centre du drame

Sa famille s’est maintenant exprimée, insistant sur le fait qu’elle peut se débrouiller dans un environnement hostile.

La mère de Zara, Denise, a déclaré: «Nous comprenons les inquiétudes des gens quand ils voient qu’elle est visiblement bouleversée. Nous savons que l’émission est fortement éditée et que Zara est libre de partir à tout moment.

Son frère Alex a ajouté au Mirror: “C’est une femme très forte qui connaît son propre esprit – elle peut gérer le drame.”

Pendant le match controversé, Tom, 23 ans, lui a dit qu’il préférait le visage d’Olivia, mais a admis qu’elle avait le meilleur corps.

Olivia a ensuite embrassé Tom lorsqu’on lui a demandé d’embrasser la personne qui lui plaisait le plus.

Aaron, 24 ans, a ensuite déclaré qu’il pensait que Zara était plus susceptible de parler derrière son dos et Lana a déclaré qu’elle pensait que Tom et Zara étaient le couple le moins compatible.

Hier soir, les téléspectateurs ont exprimé leurs craintes à propos du traitement de Zara, une personne écrivant: “J’ai l’impression qu’ils intimident Zara de manière discrète à ce stade – qu’est-ce qui est faux exactement chez elle?”

Un deuxième a dit: “Non, ce n’est pas cool, ils intimident Zara.”

Tandis qu’au troisième écrivait: «Les insulaires intimident Zara ET les producteurs la ciblent avec ces tâches. C’était horrible à regarder.

“Je m’attends à ce que les producteurs de Love Island interviennent assez tôt, comme ils l’ont fait la saison dernière lorsque les garçons intimidaient Tasha. Je ne vais pas m’asseoir ici et regarder ceux qui intimident Zara comme ça », a ajouté un quatrième.

Les téléspectateurs ont accusé les insulaires d'intimidation

Zara était bouleversée après le match