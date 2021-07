Love Island LIVE: Casa Amor se prépare pour un retour épique alors que la villa détruisant les relations est révélée

Les fans de LOVE Island se réjouissaient sur leurs canapés lorsqu’il a été révélé que Casa Amor, qui brisait les relations de la série, faisait son retour.

Les patrons d’ITV2 ont essayé frénétiquement de terminer la villa dérivée dans le but de pimenter la série avec plus de drame entre les couples.

Le Sun a raconté le mois dernier comment il avait été décidé que la deuxième villa ne reviendrait pas, au grand désespoir des fans.

Mais ce soir, les téléspectateurs ont célébré la grande révélation de Casa Amor, qui ne manquera pas de tester si les nouveaux arrivants sexy peuvent ou non tourner la tête.

Les couples seront bientôt emmenés dans des villas séparées, mais pas avant qu’un couple ne soit complètement largué de l’île après un vote public.

Casa Amor est susceptible de tester les couples les plus forts de la villa, notamment Jake Cornish et Liberty Poole, et Liam Reardon et Millie Court.

