Love Island: les téléspectateurs d’Aftersun ont été stupéfaits par la mère sosie de Kaz Kamwi

La mère de KAZ Kamwi lui ressemble exactement et les téléspectateurs de Love Island: Aftersun sont stupéfaits.

La mère et influenceuse de 26 ans, Banji, est apparue sur Love Island: Aftersun pour parler du temps passé par Kaz dans la villa jusqu’à présent.

7 Kaz Kamwi, 26 ans, est une blogueuse mode de l’Essex Crédit : Érotème

Le duo époustouflant a réussi à séduire les téléspectateurs qui les ont décrits comme « étonnants » et « magnifiques ».

« Il n’y a aucun moyen que ce soit maman Kaz, on dirait qu’elle pourrait être la troisième sœur », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « La mère et la sœur de Kaz lui ressemblent tellement. Mais maman est magnifique! »

Et un troisième a dit: « Merde! La mère et la sœur de Kaz sont si belles. Cela fait littéralement partie de la famille. »

7 La mère et la sœur de Kaz, Banji, sont apparues sur Love Island: Aftersun Crédit : itv

7 Les téléspectateurs ne pouvaient pas croire à quel point le trio se ressemblait Crédit : itv

7 Kaz et Banji ont également transformé leur mère en star de TikTok Crédit : instagram

Banji et Kaz sont des blogueurs et influenceurs de mode majeurs, apparaissant régulièrement sur les réseaux sociaux de l’autre.

Mais ils ont également fait de leur mère une star sur TikTok et la présentent régulièrement dans leurs vidéos.

Kaz a révélé que sa mère était sa « meilleure amie » et l’a aidée avec son application Love Island.

7 La mère de Kaz lui a dit d’être elle-même dans la villa Crédit : INSTAGRAM/KAZ KAMWI

Elle a également dit qu’elle avait parlé avec sa mère de la possibilité de se mettre à l’aise avec un garçon dans l’émission.

« Ce n’est pas quelque chose que je cherche nécessairement à courir ou à fuir », a déclaré Kaz au Miroir.

« Je pense que le sexe est une partie importante de toute relation et je pense juste que tout le monde en a besoin.

« Si je suis avec la bonne personne et que le moment est bon, je ne l’exclurais pas, mais ce n’est pas comme un oui ou un non définitif. »

7 Kaz s’est associé à Toby et le couple a eu son premier rendez-vous la semaine dernière Crédit : Rex

Elle a ajouté: « La seule règle que maman a dite est d’être moi-même.

« Elle fait confiance à mon jugement, elle me fait confiance, elle dit que si je peux me faire confiance comme elle me fait confiance, elle ne s’inquiète pas. »

7 Les choses commencent à devenir sérieuses entre Kaz et Toby Crédit : Érotème

Kaz a été mis en couple avec Toby et ils ont eu leur premier rendez-vous officiel mercredi qui s’est avéré être un succès.

Le footballeur semi-pro, 22 ans, a reçu un texto disant : « Toby et Kaz. C’est l’heure de votre premier rendez-vous. Préparez-vous à quitter la Villa. #SheShoots #HeScores »

Toby et Kaz ont profité d’un rendez-vous romantique au bord de la mer – et la conversation s’est déroulée comme une bulle.

Kaz était la dernière fille à être choisie lors de l’émission de lancement de lundi, Toby se retrouvant avec elle par défaut – mais il semble que la paire puisse être un match parfait à mesure qu’elles se rapprochent.