Love Island Leah Taylor montre sa superbe silhouette dans une minuscule mini-jupe à imprimé léopard lors d’une soirée

La star de LOVE Island, Leah Taylor, a montré sa silhouette incroyable dans une mini-jupe à imprimé léopard lors d’une soirée.

L’insulaire a récemment fait tourner les têtes lors d’une soirée alors qu’elle présentait son incroyable silhouette dans une tenue accrocheuse.

Leah, 27 ans, était magnifique dans un beau deux pièces léopard composé d’un crop-top et d’une petite jupe assortie.

Elle a apprécié sa première soirée entre filles à Manchester après s’être séparée de Monzel.

Le haut court comportait une encolure basse, permettant à Leah de mettre en valeur son décolleté et ajoutant une touche d’allure à son apparence générale.

Complétant sa tenue, elle a opté pour une paire de talons hauts transparents et élégants qui allongeaient ses jambes et ajoutaient une touche d’élégance.

Elle a gardé ses accessoires minimes, permettant à l’attention de rester sur son superbe ensemble.

Ses cheveux et son maquillage étaient impeccables et elle semblait radieuse et bronzée.

Cela vient après que les fans de Love Island aient été convaincus qu’ils avaient trouvé la «vraie raison» derrière la séparation de choc de Leah Taylor et Montel McKenzie.

L’ancien couple a décidé de « se contenter d’être amis » après que Leah, 27 ans, ait rapidement réalisé que cela ne fonctionnerait pas sur le monde extérieur avec le joueur de 25 ans, qui a déjà repris l’entraînement de footballeur.

Leah a déclaré: « Notre séjour à la villa a été absolument incroyable, mais nous avons en fait décidé d’être simplement amis.

« Nous nous entendons très bien et je l’aime beaucoup, mais j’ai l’impression que ce n’est jamais assez pour moi. Je recherche évidemment quelqu’un sur le long terme et partageant les mêmes valeurs et mœurs que moi.

«Je sais que je suis quelqu’un qui a des normes très, très élevées, mais j’ai l’impression qu’il y a certaines choses chez les gens que je ne peux pas ignorer.

“Je suis content que nous ayons établi une très bonne connexion pendant notre séjour et je sais que nous serons toujours amis, mais en termes romantiques; nous avons décidé d’en finir.

Certains fans pensent que c’est à cause de ce que Montel a fait pendant Casa Amor.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter: « Les insulaires récemment largués Leah et Montel se sont officiellement séparés, cela vient après que Leah a dit qu »il y a juste certaines choses chez les gens que je ne peux pas ignorer » LMAOO donc fondamentalement, elle ne pouvait pas surmonter ce qu’il fait à Casa, BON POUR ELLE.”

Un autre a déclaré: «Elle a regardé les bandes et a vu son infiltré tâtonner de près lol. Vous vous demandez quel couple sera le prochain ? J’appelle Jess & Sammy dès que les caméras sont éteintes.

Récemment, il a été révélé que le couple s’était séparé.

