Love Island: La Réunion étendue pour emballer dans un drame explosif et des stars « règlant des comptes »

Les fans de LOVE Island auront droit à un épisode exceptionnel de 95 minutes pour La Réunion demain soir.

Il a été prolongé pour intégrer tout le drame explosif qui se jouera entre les Islanders alors qu’ils se réunissent pour la première fois depuis la finale.

Rex

Cela fait seulement une semaine que Jess Harding et Sammy Root ont été couronnés champions de la série estivale Love Island 2023.

Mais depuis lors, des querelles surprises ont éclaté entre les stars.

Les fans se préparent à regarder Kady McDermott s’affronter avec Molly Marsh, voir Mitch Taylor et Abi Moores « rouler les bandes » et demander aux ex Scott van-der-Sluis et Catherine Agbaje s’il y a une chance de raviver.

Un initié a déclaré au Sun: « La Réunion est l’occasion pour les stars de régler leurs comptes après avoir regardé l’émission et vu comment les choses se sont vraiment déroulées.

« Il y a déjà eu beaucoup de snipes louches sur les réseaux sociaux entre des stars inattendues.

« Nous connaissons les Islanders qui auraient pu être expulsés avant qu’ils ne le veuillent et c’est maintenant l’occasion de gagner du temps d’antenne supplémentaire. »

Les téléspectateurs ont été laissés sous le choc en 2019 après que Molly-Mae Hague et Anton Danyluk se soient disputés à travers le studio lors de l’émission de retrouvailles.

Les fans ont même cru qu’elle avait dit « f *** off » après qu’Anton ait carrément insisté sur le fait qu’il était content qu’il se soit désabonné de l’influenceur des médias sociaux sur Instagram parce qu’ils n’étaient pas amis dans la villa.

Des feux d’artifice sont à nouveau attendus demain soir alors que Maya Jama réunit une fois de plus toutes les stars du spectacle pour une nuit amusante de secrets, de drames et de potins.

Regardez Love Island: The Reunion sur ITV2 à 21h le dimanche 6 août.

TVI

