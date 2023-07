Love Island était drôle – maintenant c’est prévisible, sans inspiration et s’effondrera inévitablement

SI quelque chose est devenu clair à partir du scandale Phillip Schofield de This Morning, c’est le mépris d’ITV pour ses propres téléspectateurs qu’ils ont appelés avec dédain « Towerblock Traceys ».

C’est une attitude qui ne se limite pas non plus à la télévision de jour.

Rex

Parce que, si vous voulez plus de preuves, vous devriez regarder son nouveau drame Riches, où personne n’essaie même de déguiser sa haine pour le public principal du réseau.

Ou vous pouvez simplement vous connecter à la vache à lait Love Island d’ITV2 qui, sur deux séries 2023, a maintenant été diffusée pendant 90 jours cette année et contrairement aux téléspectateurs, ne montre aucun signe de ralentissement.

En effet, il vient tout juste d’atteindre la scène Casa Amor, un mélange de division qui a apporté avec lui un drame indispensable, 12 nouveaux insulaires et quelques noms amusants.

Du côté des garçons, il y a Ouzy, prononcé de la même manière que 50 % des candidats deux semaines après avoir quitté la série (« Qui est-il ? ») et du côté des filles, il y a Tink, qui aurait dû être contractuellement obligé de se marier Mitchel Taylor, puis poursuivre une carrière dans le renseignement militaire, uniquement pour les gros titres «Tink Taylor Soldier Spy».

Malheureusement, cela n’arrivera plus maintenant.

Mitchel s’est associé à Abi et Tink a déjà été éliminé.

Même si elle ne l’avait pas fait, j’ai l’impression que cela aurait été long, car « l’amour » semble être la dernière chose dans l’esprit des insulaires, qui sont un groupe odieusement égocentrique et égoïste qui a clairement réalisé leur suivi sur les réseaux sociaux survivra longtemps à toute romance de vacances.

C’est une approche cynique, bien que tout à fait logique, je suppose, étant donné à quel point ITV exploite sans relâche les opportunités commerciales et met la vie hors de Love Island.

En ce qui concerne un spectacle de divertissement léger, cependant? Cela rend le visionnage moche.

Très souvent, ils se bécotent, parfois ils se disputent, mais les choses sont devenues si lentes la semaine dernière qu’ITV2 a dû recourir à la projection de cet impondérable ennuyeux de Mitchel.

« Zach. Si tu étais une créature marine, que serais-tu ?

« Une orque », a répondu Zach, de sa voix d’Ali G, « Parce qu’ils sont les gangsters de l’océan. »

« Plancton », ai-je commencé à griffonner, à peu près au même moment, parce qu’il est transporté par les marées et les courants.

Avant même que j’aie compris celui-là, cependant, Zach se demandait à haute voix: «À quel point la vie serait-elle différente si les insectes étaient de la taille d’un labrador?»

Rex

Une question qui est donnée Guide Chiens Pour les nuits blanches de The Blind, j’en suis sûr, mais comment est-il arrivé à une émission de télévision aux heures de grande écoute?

Et pourquoi n’a-t-il pas été lancé par Iain Stirling, dont le commentaire était autrefois capable de sortir Love Island de n’importe quel trou mais est maintenant si prévisible, sans inspiration et carrément ennuyeux parfois, cela me fait me demander si c’était jamais drôle du tout?

Ce n’est pas entièrement de sa faute, bien sûr.

Être drôle à propos de Love Island pour un épisode, avec toutes les restrictions de plaisanterie de santé et de sécurité maintenant en place, est déjà assez difficile.

Maintenir une sorte de norme, sur deux séries et 90 jours, est presque impossible.

RANDONNÉES DE PUB

Pour cela, vous pouvez blâmer la cupidité d’ITV qui, en désobéissant aux règles simples de l’offre et de la demande, ont réduit la valeur marchande de l’émission au point que, tôt ou tard, elle s’effondrera inévitablement.

Personnellement, je ne le manquerai pas ni les divagations juvéniles des concurrents dans les pubs qui ont atteint le point de non-retour cette semaine, lorsque Jess a repéré une libellule plongeant son cul dans la piscine et s’est exclamée : « Les insectes n’ont ni zizi ni pénis. »

Une position zoologique audacieuse à prendre, mais le hanneton dit qu’elle a tort.

La cruauté de la comédie de Queen

Bbc

La sitcom Queen of Oz de la BBC de Catherine Tate est la pire comédie de la décennie[/caption]

LE triomphe creux de la révolution éveillée est presque terminé et la comédie télévisée est pratiquement morte.

Le dernier clou dans le cercueil étant la sitcom grossière et embarrassante de BBC1, Queen Of Oz, qui se termine chaque semaine avec une clause de non-responsabilité à deux volets qui nous assure : « Aucun animal n’a été blessé aux fins ou lors de la réalisation de cette émission. »

Il est conçu pour vous faire savoir que le personnage exilé de la reine Georgiana de Catherine Tate n’a pas vraiment explosé la cervelle d’un kangourou dans l’épisode deux, mais révèle également que l’équipe de production craint les militants politiques bien plus qu’elle ne respecte les téléspectateurs, qu’elle croit clairement être aussi épais comme le cul d’un wombat.

L’embargo sur la cruauté ne s’étend cependant pas aux acteurs, qui semblent avoir été forcés de prendre position par un aiguillon à bétail et accueilleraient favorablement la douce libération d’un pistolet paralysant plutôt que d’endurer une seconde de plus de l’histrionique de Tate.

Le réel kicker arrive, cependant, juste avant cette alerte animale lorsque le générique informe également les téléspectateurs: « Les producteurs aimeraient reconnaître et rendre hommage aux propriétaires traditionnels des terres sur lesquelles Queen Of Oz a été filmé et produit. »

Ou comme je l’ai lu, en train de faire la pire comédie de la décennie, quelques branleurs éveillés se sont sentis vaguement coupables d’un génocide de masse.

Quel réconfort pour les Autochtones qui n’ont pas dû l’être.

Le nom télé de la semaine ?

Avec l’aimable autorisation de Sky Nouvellesun Palestinien homme en Cisjordanie, qui réagissait aux représailles de Tsahal et sous-titré : « Mustafa Sheta ».

Comme n’importe qui, si les Israéliens armée pris la bosse avec eux.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

THE Chase: Celebrity Special, Bradley Walsh: « La vipère arménienne est un type venimeux de quel reptile? »

Russel Watson : « Araignée ».

Bradley Walsh : « Le drame télévisé This Is Us se déroule principalement dans quelle ville de Pennsylvanie ? »

AJ Pritchard : « Transylvanie ».

Love Island, Jess: « Quelle est la capitale de Turquie? »

Sammy : « Maurice ».

Et Tipping Point, Ben Shephard : « Dans ses poèmes épiques, Homère se réfère souvent au nectar comme à la boisson des dieux et à quelle autre substance comme leur nourriture ?

Dom : « Je sais qu’il aime les beignets, Ben. Je vais avec des beignets.

« Ambroisie. Mauvais Homère.

Grands mensonges télévisés et délires du mois

Ce matin, Craig Doyle : « Tes cheveux sont magnifiques aussi, Matthew [Wright].”

Love Island, Kady : « Peut-être que je suis un penseur trop profond pour Zach. » : )

Et Love Island, Catherine: « Les gens vous regardent et sourient, Whitney. » : (

Irritations aléatoires de la télévision

L’hôte de LAST Leg, Adam Hills, révèle le connard de gauche sans cœur qui se cache derrière la façade éveillée minaudière avec des commentaires acérés sur l’équipage du sous-marin Titan perdu.

Ben Shephard de Good Morning Britain se référant à Andi Peters comme « AP ».

ITV refuse d’admettre qu’il manque de places pour envoyer Joanna Lumley.

Et le sponsor gloussant insère pendant l’épouvantable d’ITV Cuisson Avec l’émission Stars : « Gnocchi gnocchi ? » « Qui est-ce ? »

Putain de woffy. Je ne suis pas d’humeur.

Sosie de la semaine

Le gagnant d’AUJOURD’HUI est l’hémorroïde de This Morning Matthew Wright et Calamity James de The Beano.

Envoyé par Bailey James.

Télévision Or

LES seules émissions qui méritaient réellement la description de TV Gold cette semaine étaient la joyeuse Wham! de Netflix! documentaire et Evacuation de Channel 4, qui a mis à nu le retrait précipité de la Grande-Bretagne en Afghanistan sans l’intrusion d’aucune influence politique.

Heureusement, il était dépourvu de la théâtralité habituelle en larmes et en battements de mains qui a également ruiné de nombreuses émissions de télévision.

Au lieu de cela, le documentaire en trois parties a raconté l’histoire à travers des images originales et des déclarations de témoins de quelques évacués chanceux et de militaires britanniques, dont le stoïcisme était égalé par leur économie naturelle de mots et leur don pour l’euphémisme, qui énonçait la véritable horreur chaotique. de l’évacuation via des hommes comme Gaz, un sergent-major du régiment de parachutistes, qui a simplement dit: « Ce n’était pas une sorte de terrain de jeu pour Butlin, n’est-ce pas. »

Si vous ne l’avez pas déjà fait, regardez Evacuation sur le service de rattrapage de Channel 4.

De belles idées sportives

NASSER HUSSAIN : « L’Australie toujours en tête dans ce deuxième test Ashes. Mais ce fut une bonne riposte de l’Inde.

Dion Dublin : « Si vous le regardez ici, vous ne le verrez pas. »

Mike Atherton : « Il voudra garder Lyon en grève du côté des non-attaquants. »

(Compilé par Graham Wray)

Rex

SHOCK quiz show réponse de la semaine ?

The Chase, Bradley Walsh : « A quel genre de cérémonie deux amants poseraient-ils leurs bagues sur un coussin ? »

Marc : « Un mariage.

« Correct. »

Parce que j’étais convaincu que c’était le Concours Eurovision de la Chanson.

THE Last Leg, Jonathan Ross sur la séance photo nue de Miriam Margolyes pour Vogue : « Tu es magnifique, tu es magnifique, mais cela capture aussi vraiment la chaleur qui t’entoure.

« Votre esprit est là, votre humour, votre vitalité. Ce sont des photos tellement magnifiques.

Miriam Margolyes : « Êtes-vous juive ?

Non. C’est un menteur orthodoxe.

RE: The Last Leg, Josh Widdicombe: « Ai-je été mal réservé en tant qu’expert politique? »

Non. Vous avez été mal engagé en tant que comédien.