Love Island est «plus docile que les CBeebies et trop classe moyenne», disent les filles de Geordie Shore

Holly Hagan de GEORDIE Shore a déclaré que Love Island était « plus docile que les CBeebies et trop classe moyenne ».

La favorite de la télé-réalité et sa co-star Marnie Simpson ont critiqué le casting de la série actuelle pour être trop jeune et ne pas vraiment chercher l’amour.

S’exprimant avant le lancement des Geordie OG de MTV, Holly, 29 ans, a déclaré: « Quand vous passez de regarder Too Hot to Handle sur Netflix à Love Island, c’est comme si vous regardiez Cbeebies, c’est fou.

« Je m’assois et regarde Too Hot to Handle et je dis oui ! Il y a enfin un spectacle qui peut rivaliser avec le genre de choses que nous avons faites.

« Love Island est trop classe moyenne et primitif et convenable et beaucoup de gens y vont en sachant ce qu’ils peuvent obtenir après cela, aucun jeune de 21 ans ne veut tomber amoureux, ils veulent un accord Pretty Little Thing. »

Elle a poursuivi: « Ils doivent mettre des gens qui veulent vraiment tomber amoureux, des adultes qui sont à l’aise et confiants en eux-mêmes, plutôt que de mettre les enfants à la télévision. »

Marnie, également âgée de 29 ans, a déclaré: «J’ai l’impression que Love Island se relâche un peu cette année, je déteste le dire, mais cela me laisse tomber à la minute et j’espère que cela reprendra.

«Je pense honnêtement que la limite d’âge pour Love Island devrait être de 25+, elle ne devrait pas être inférieure à 25 parce que j’ai l’impression de regarder un groupe d’enfants avoir une conversation sur absolument rien. Quand ce Brad parle, il ne peut tout simplement pas aller droit au but, c’est comme de quoi parle-t-il ? »

Holly a ajouté: « C’est ce qui arrive quand vous vous débrouillez avec votre apparence pendant si longtemps. »

Marnie est maintenant maman d’un enfant et fiancée à Cody Simpson, tandis que Holly doit également épouser Jacob Blyth dès que les restrictions de Covid seront levées.

