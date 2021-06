Love Island est de la foutaise… Laura Whitmore est affreuse et le commentaire de son idiot de mari n’est pas drôle

LOVE Island, c’est de la foutaise… Là, je l’ai dit.

Et avec un public en chute libre, au moins un million de personnes sont déjà d’accord avec moi, bien que je parie que beaucoup d’autres me rattraperont bientôt.

ITV

Laura Whitmore est de retour pour animer la série de Love Island de cette année[/caption]

Supportez-moi, parce que je ne suis pas simplement contraire ou distant. J’aime la télé-réalité vulgaire autant que n’importe qui, et il n’y a aucune honte à l’admettre.

Lorsque The Kardashians a fait les gros titres pour la première fois, il était immédiatement clair qu’ils avaient l’éclat de devenir un phénomène, et Big Brother a offert aux fans certains des meilleurs moments de télé d’accident de voiture depuis une génération.

Mais le problème avec Love Island est plus profond que cela.

Cela réside dans le manque de véritable qualité de star qui a émergé des séries précédentes, comme la fin de The X Factor ou les sorties plus récentes du puissant Alan Partridge.

Instagram

Laura a épaté les fans avec sa tenue pour le premier épisode de la série[/caption]

La simple vérité est que tout a son jour.

Il ne s’agit pas non plus de snobisme – trouvez-moi une meute enragée de beaux égocentriques prêts à baiser et à crier dans une égale mesure et je suis tout ouïe, mais les dernières sorties ont vu une série de charlatans de télé-réalité qui ne sont guère plus qu’un hommage agit sur les premières stars de la série, à tel point qu’elles arrivent déjà en répétant les slogans.

Je peux déjà voir qui a été choisi pour incarner la jolie fille d’à côté, la garce et le mauvais garçon avant que le générique ne commence.

Alors que je me sentais vraiment investi dans les séries précédentes pour savoir si Kem Cetinay et Amber Davies ont tenu la distance, ou pourquoi Megan Barton-Hanson a largué Eyal Booker pour une fissure à Wes Nelson, et si Jack Fincham et Dani Dyer ont surmonté leur oscillation de mi-saison, je Je n’en ai rien à foutre de la récolte de cette année – et je ne vois pas cela changer.

Caractéristiques de Rex

Kem Cetinay et Amber Davies ont remporté Love Island en 2017[/caption]

ITV

La nouvelle série de Love Island démarre en trombe[/caption]

ITV

Chloé arrive à la villa à Majorque[/caption]





Oh, et la présentatrice Laura Whitmore est de la foutaise et le commentaire de son idiot de mari n’est pas drôle.

Comme un imitateur d’Elvis sur une jetée défraîchie en bord de mer, ce groupe d’insulaires a l’air fatigué et prévisible avant même que le premier Durex n’ait été déballé pour le genre de gambades maladroites dans une chambre commune qui ne me laisse que soulagé Je ne suis pas allé à l’internat .

Alors ils pourraient aussi bien économiser leur énergie… ils sont plus susceptibles de trouver Lord Lucan que l’amour, de toute façon.