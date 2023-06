Love Island en pourparlers avec la fille de Gillian McKeith, Afton, pour entrer dans la villa après une romance avec Brooklyn Beckham

Les patrons de Love Island sont en pourparlers avec Afton, la fille de Gillian McKeith, pour entrer dans la villa, peut révéler The Sun.

Afton, 23 ans, qui a travaillé comme coach de mouvement dans l’industrie américaine des concours de beauté, pourrait bientôt s’envoler pour Majorque en tant que dernière bombe de l’émission ITV2.

Les patrons de Love Island sont en pourparlers avec la fille de Gillian McKeith, Afton, pour entrer dans la villa[/caption] Instagram

Après sa romance avec Brooklyn Beckham, 24 ans, en 2017, les producteurs ont hâte qu’elle renverse le thé pendant leur temps ensemble – et elle est plus que disposée à le faire.

Et tandis qu’elle a été aperçue ornant les tapis rouges aux côtés de sa célèbre mère dans des costumes racés, Afton tient à épater les téléspectateurs avec des tenues encore plus maigres.

Nous pouvons révéler qu’elle doit remercier sa mère de lui avoir ouvert les portes, alors que nous entendons Gillian, nutritionniste inspectrice de caca, parler gentiment des pouvoirs d’ITV, après son récent retour I’m A Celebrity pour la série All Stars.

Une source a déclaré: «Étant une légende de la jungle, Gillian a tiré des ficelles à ITV où elle a des amis très haut placés.

« Elle a dit aux patrons à quel point sa fille serait géniale et il y a eu des discussions pour qu’elle rejoigne l’émission à un moment donné.

« Les Islanders ne sauront pas ce qui les a frappés quand Afton basculera. Elle n’a pas peur de jouer devant les caméras, de se déshabiller en tenues risquées et de se lancer dans les défis.

« Elle est même prête à tout raconter sur sa romance avec Brooklyn Beckham, ainsi qu’avec toute la famille. »

Love Island – qui a été lancée avec 1,7 million de téléspectateurs sur tous les appareils et a eu un pic d’audience combiné de 1,9 million – devrait durer jusqu’au 31 juillet.

Afton est sortie avec Brooklyn quand elle était adolescente – mais a récemment affirmé qu’elle n’était pas intéressée par ce qu’il fait maintenant – y compris ses récentes noces avec Nicola Peltz, 28 ans.

Elle a déclaré au Sun le mois dernier: « Je n’ai regardé aucun de ses mariages. En fait, je ne suis pas au courant de ce qu’il fait.

« Mais je l’ai rencontré il n’y a pas si longtemps à Los Angeles dans mon supermarché local – Erewhon – et elle aussi.

« Vous savez, ils ont l’air bien. Je leur souhaite le meilleur. J’espère qu’ils auront un mariage vraiment long et heureux.

Afton – qui a publiquement raconté comment Brooklyn l’avait bloquée sur Instagram – a ajouté: « C’était extrêmement gênant. »

L’aventure du jeune couple aurait été entre les relations de Brooklyn avec Madison Beer et Chloe Grace Moretz. Une source a déclaré à Daily Star à l’époque : « La romance n’a pas duré trop longtemps, mais Afton a définitivement développé des sentiments pour Brooklyn. »

À l’époque, Afton – qui a rencontré les parents de Brooklyn dans leur maison familiale et a affirmé que Victoria était « très protectrice » envers son fils, a insisté : « Je suis mieux sans lui. Je vais bien. »

Afton a passé deux ans et demi à Los Angeles et à Austin, au Texas, où elle a commencé une carrière d’actrice et a même été couronnée porte-parole de Miss USA.

Elle est maintenant retournée à Londres pour se rapprocher de sa mère.

Après sa romance avec Brooklyn Beckham en 2017, les producteurs tiennent à ce qu’elle dévoile tout leur temps ensemble[/caption]