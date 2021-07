Love Island de retour CE SOIR alors que DEUX insulaires sont brutalement largués avant le retour emblématique de Casa Amor

APRÈS le samedi soir typique « Unseen Bits », c’est comme d’habitude pour les fans de Love Island ce soir avec un tout nouvel épisode – et ce sera sûrement explosif.

DEUX insulaires seront largués de la villa avant le retour épique de Casa Amor, qui ne manquera pas de tester toutes les stars.

Vendredi soir, les téléspectateurs ont été invités à voter pour leur couple préféré – avec Kaz et Tyler, et Abigail et Toby exemptés.

Quiconque atterrira au bas du vote public risquera d’être largué de l’île – mais ils pourraient être reconnaissants lorsqu’ils réaliseront que Casa Amor est au coin de la rue.

Des beaux mecs et des filles sexy feront de leur mieux pour égarer le casting – les fans craignant particulièrement pour Liberty et Jake après qu’ils soient devenus petit ami et petite amie plus tôt dans la semaine.

Mais cela pourrait être un bouleversement bienvenu pour Chloé et Hugo, qui sont actuellement en couple d’amitié après avoir échoué à trouver l’amour jusqu’à présent.

Quoi qu’il arrive, ce sera sûrement explosif…

Lisez notre blog en direct Love Island pour les toutes dernières mises à jour sur l’émission…