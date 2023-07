Les fans de LOVE Island ont accusé l’émission d’être « réparée » suite aux derniers résultats du vote du public.

Les téléspectateurs se sont exprimés avec fureur après avoir appris que trois couples risquaient d’être largués – quelques minutes seulement après le départ de Catherine et Elom.

Les fans de Love Island ont qualifié le dernier vote public de « correctif »[/caption] TVI

Les fans exigent de savoir qui vote pour que Molly et Zach restent dans la villa[/caption]

Leah et Montel, Kady et Ouzy, et Jess et Sammy ont tous été obligés de se tenir devant le foyer mercredi soir avant d’être informés qu’ils avaient le moins de votes des téléspectateurs.

En conséquence, les trois couples découvriront lequel est largué lors de l’émission de jeudi soir.

Mais tous les fans ne sont pas convaincus par l’annonce.

Un grand nombre de téléspectateurs sont déconcertés quant à la raison pour laquelle Molly et Zach ne sont pas dans les trois derniers après s’être réunis une fois que Casa Amor était terminée.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a fulminé: «Ceux qui soutiennent Molly et Zach peuvent-ils se montrer parce que les calculs ne calculent pas la façon dont l’opinion publique se présente par rapport au résultat.

« S’ils gagnent, je suis sûr que c’est une solution.

Un autre a ajouté: « Booo molly et zach auraient dû être en bas au lieu de kady et ouzy. »

Un troisième a dit: « Comment molly et zach n’étaient-ils pas en bas…? »

Et quelqu’un d’autre a ajouté: « Qui vote pour Molly et Zach, s’il vous plaît? »

Molly et Zach ont d’abord été couplés dans l’émission ITV2 avant d’être larguée de l’île.

Zach a alors commencé à connaître Kady McDermott.

Mais les téléspectateurs ont été agacés et se sont même plaints au chien de garde de la télévision Ofcom lorsque les patrons de Love Island ont ramené Molly pour Casa Amor.

Ensuite, une fois le défi de trois jours terminé, Zach a tourné le dos à Kady et a ravivé Molly.

Mercredi soir, les esprits se sont enflammés entre Molly et Kady après que la star de Love Island 2016 a fait une annonce au gang.

Kady a dit à tout le monde de lever un verre à Molly et Zach pour « avoir été fermés ».

Molly était sérieusement malheureuse, pas aidée par Zach admettant tranquillement aux gars qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir accepté son statut de relation avec elle.

Love Island continue jeudi à 21h sur ITV2 / ITVX

Un couple sur trois se fera larguer jeudi[/caption] TVI

C’est un énorme choc pour le,[/caption]