Love Island dans une nouvelle ligne d’intimidation alors que la villa se divise en deux après une confrontation explosive

LOVE Island pourrait potentiellement être impliquée dans une nouvelle ligne d’intimidation après qu’une confrontation explosive a divisé la villa en deux la nuit dernière.

Shaq Muhammad, 25 ans, et Ron Hall, 25 ans, se sont affrontés lorsque Shaq a accusé le conseiller financier de ne pas faire son poids.

Les garçons avaient préparé pour les filles un repas à trois plats et quand il était temps de ranger, Ron est allé discuter avec Lana Jenkins, 25 ans, et Tanya Manhenga, 22 ans.

Shaq n’était pas content de cela et l’a confronté.

Certains téléspectateurs de l’émission ITV2 pensent que cet argument a amené certains à voir l’agent de sécurité de l’aéroport sous un jour négatif, le qualifiant même de “drapeau rouge”.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: “Shaq apparaît comme un tyran.”

Un autre a ajouté : « Shaq devrait juste le quitter, il veut peut-être bien faire mais à la fin il ressemblera à un tyran ! Laissez les autres parler de Ron, ce n’est pas votre responsabilité !!!”

Pendant ce temps, d’autres ont afflué vers la plate-forme de médias sociaux pour soutenir l’agent de sécurité de l’aéroport.

L’un d’eux a déclaré: “Tous les gars étaient en colère contre Ron pour ne pas avoir nettoyé, mais Shaq a eu le courage de le tenir responsable … Shaq n’est pas un intimidateur ou ne signifie pas qu’il forme réellement le respect.”

“Pourquoi toutes les filles se rallient-elles derrière Ron pour ?? Shaq est dans le bon ffs man. Et Tanya dégage aussi de mauvaises vibrations maintenant… », a ajouté une seconde.

Un troisième a ajouté: “Je suis du côté de Shaq, il avait parfaitement le droit de s’attendre à ce que Ron se mêle et nettoie avec d’autres gars ne mérite pas la merde qu’il reçoit des filles, en particulier Tanya qui est censée l’aimer et avoir son dos.”

Le Sun a contacté ITV pour un commentaire.

Dans la cuisine, Shaq a demandé au reste des garçons : “Pourquoi Ron est-il assis en train de bavarder ?”

Il a ensuite crié au garçon: “Lève-toi Ron, allez!”

Ron a répondu: “Il y en a assez de toi!”

Kai Fagan est alors intervenu et a dit qu’il “prenait le p ***”.

Ron a continué à les ignorer et Shaq a atteint le point d’ébullition et s’est approché de lui et a dit: “Bro je ne suis pas drôle ouais, nous faisons tous la vaisselle et nettoyons, pouvez-vous avoir votre conversation plus tard?”

Mais les fans de Love Island pensent qu’ils ont découvert la “vraie” raison pour laquelle Shaq et Ron sont allés à la guerre la nuit dernière – et c’est parce qu’il y a un problème sous-jacent entre eux.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « Will (qui est le pote du shaq) peut danser et ne pas aider du tout, mais quand Ron s’assoit pour parler aux filles, il rencontre cette attitude envers lui. Assez évident qu’il ne s’agit pas de la vaisselle chérie.

Un autre a dit : « Les gars, ce n’est pas une question de vaisselle. Ron s’en tire avec un meurtre dans cette villa. Gardé f ****** sur Lana, s’en tire.

« Il dit aux gars qu’il veut réparer la faille… il s’assoit sur le cul pendant qu’ils nettoient tous et les ignore. Pas étonnant que Shaq soit énervé contre lui.

Et un troisième a ajouté: «Shaq a immédiatement commencé à crier sur Ron pendant que Will et Casey n’aidaient pas non plus au départ. S’il vous plaît, le gars déteste Ron, ce n’est pas à propos de la vaisselle.

Le couple s’est affronté à plusieurs reprises sur la façon dont Ron a traité Lana Jenkins dans la villa.

Shaq a frappé Ron pour qu’il veuille connaître la bombe Ellie Spence, après avoir dit à sa fille Lana qu’il n’avait d’yeux que pour elle.

Plus récemment, Shaq a frappé lorsque Ron était convaincu que Lana se rendrait compte qu’il était le “meilleur homme” après son rendez-vous avec le nouveau venu Casey O’Gorman.

D’autres sont restés furieux après que Lana ait affirmé que Shaq avait insulté Ron lors de leur affrontement.

Des téléspectateurs furieux l’ont accusée de mentir après avoir vu la dispute se dérouler à la fin de l’épisode.

Certains fans de Love Island ont appuyé sur le bouton de rembobinage pour voir si elle disait la vérité lorsqu’elle a relayé la confrontation plus tard aux filles.

Un téléspectateur s’est penché sur Twitter: “En mentant Lana ajoutant du poivre à la sauce, Shaq n’a pas juré quand il a dit à Ron de faire son poids.”

Et un autre a répondu : « Je sais !! Je l’ai regardé en retour. C’est une madame !

Un troisième a affirmé: “Elle mentait…. 80% de ce qu’elle a dit, ne s’est pas produit”