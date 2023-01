Love Island dans une nouvelle ligne de course alors que les fans claquent encore une fois sur le manque de diversité

Les fans de LOVE Island ont de nouveau appelé la série pour le manque de diversité dans la programmation originale.

Les 10 premiers insulaires ont été révélés aujourd’hui, suscitant l’inquiétude des fans qui estiment que la série manque de personnes de couleur, de tranche d’âge et de morphologie.

En fait, certains d’entre eux sont considérés comme des copies presque conformes d’anciens candidats.

Parmi les nouveaux candidats, seuls trois sont noirs ou métis, sans autres ethnies représentées, et aucun d’entre eux n’est de taille plus ou de silhouette différente.

Alors que d’autres insulaires seront ajoutés tout au long de la série, les fans ont afflué vers les médias sociaux pour exiger une représentation plus large des singletons britanniques dans leur ensemble, y compris une représentation de l’Asie du Sud et de l’Est.

“Peut-être que ce ne sont que les photos, mais le casting d’OG n’a pas l’air aussi diversifié cette année, ce qui est dommage”, a écrit un fan.

“La formation de départ est toujours si fade, c’est juste le même type de personnes que les saisons précédentes”, a déclaré un deuxième. “Ce serait bien de voir plus d’Asiatiques, peut-être des filles blanches roux / marron clair, des femmes plus rondes, peut-être des hommes avec des types de corps différents.”

“Il n’y a que 2 candidats noirs et un candidat mixte dans le casting où est la diversité hmm”, a ajouté un troisième. “L’année dernière, il y avait 4 concurrents noirs, ce qui a rendu la saison plus diversifiée et intéressante !”

Le Sun a contacté Love Island pour un commentaire.

Auparavant, d’anciens Love Islanders avaient qualifié la série de “symbolique” en les ajoutant à la programmation.

Sharon Gaffka, qui est apparue sur le podcast Secure the Insecure en janvier 2022, a déclaré: «J’ai l’impression que les femmes asiatiques ont été prises comme un jeton ou une case à cocher dans cette série.

“J’avais l’impression d’être le bouc émissaire d’une case à cocher 95% du temps où j’étais dans la villa.”

Sharon a ajouté qu’elle et d’autres insulaires, dont Shannon Singh, Priya Gopaldas et AJ Bunker, n’avaient pas “une chance égale” et que, par conséquent, tous avaient des sorties anticipées.

Le premier groupe de candidats à la série d’hiver de Love Island est maintenant enfermé en Afrique du Sud avant le lancement de l’émission lundi prochain.

La série ne sera que la deuxième version hivernale de l’émission – la première étant en 2020 – et sera la première animée par Maya Jama, qui reprend le rôle de Laura Whitmore.

Actuellement, la programmation comprend le tout premier concurrent aveugle de l’émission, le sosie de Michelle Keegan et un agriculteur à sensation TikTok.

Love Island commence le lundi 16 janvier sur ITV2.

