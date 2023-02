Love Island dans le chaos alors qu’il ne reste que deux vrais couples et que d’autres couples se séparent après une bombe de 24 heures

LOVE Island a été plongée dans le chaos alors qu’une série de couples se sont séparés.

Seuls deux des couples originaux de l’émission de rencontres sont toujours ensemble après quinze jours.

Love Island est dans le chaos car il ne reste que deux vrais couples et d’autres couples se séparent après une bombe de 24 heures[/caption]

Les patrons d’ITV repensent maintenant désespérément les plans de la villa dans le but d’attiser les flammes de la passion.

Une source a déclaré: «Love Island savait que mettre une charge de bombes provoquerait un drame, mais pour le moment, cela provoque le chaos – tout le monde se sépare.

“Pour une émission sur le fait de tomber amoureux, la seule chose que nous voyons en ce moment, c’est que beaucoup de gens se disputent et se séparent.”

Seuls Will Young et Jessie Wynter, ainsi que Shaq Muhammad et Tanya Manhenga sont en couple romantique.

Tanyel Revan et Kai Fagan étaient stables jusqu’à ce que sa tête soit tournée par Samie Elishi.

Tom Clare et Zara Lackenby-Brown sont partis depuis longtemps après avoir fait des mouvements sur Olivia Hawkins et Ellie Spence.

La source a déclaré: «Les plans qui étaient en place pour les insulaires sont à l’étude car certaines configurations pourraient ne pas fonctionner s’il y a si peu de couples romantiques réels.

«Une expulsion pour expulser un concurrent a eu lieu lundi pour tenter de rétablir l’équilibre. Les fans pourront le regarder jouer cette semaine.

Dans l’émission de ce soir, animée par Maya Jama, Ron Hall et Lana Jenkins se débattaient après qu’il ait dit qu’il voulait apprendre à connaître Samie.

Elle a également été vue venir entre Kai et Tanyel.

Will Young et Jessie Wynter sont l’un des deux couples originaux encore ensemble[/caption]