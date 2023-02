Love Island dans le chaos alors que les insulaires refusent de filmer des scènes sexy dans la villa Casa Amor

LOVE Island a été frappé par un autre tueur de passion – une semaine après qu’un insecte à l’estomac a balayé le casting.

Les initiés ont révélé que la climatisation de Casa Amor s’était cassée au cours du week-end, laissant certaines stars se sentir chaudes sous le col de toutes les mauvaises manières.

Cette année, les deux villas sont très proches l’une de l’autre – mais l’une a été beaucoup plus fraîche que l’autre[/caption]

Le tournage s’est poursuivi pendant les pannes, mais une source a déclaré que cela n’avait pas empêché certains acteurs de gémir.

Un initié a expliqué: “Les choses à l’écran à Casa Amor ont vraiment commencé à chauffer.

“Mais la villa était aussi en ébullition à cause d’un problème avec la climatisation.

“Il s’est cassé dimanche et alors qu’ils ont essayé en vain de le réparer, il était encore cassé hier.

“Certaines des stars gémissaient vraiment.

“Les filles ont surtout dit que leur maquillage coulait et qu’elles ont refusé de filmer pendant un moment jusqu’à ce qu’elles se soient calmées.

“Ce n’est qu’une de ces choses et on leur a assuré que tout serait réglé aujourd’hui à un moment donné.”

La climatisation intermittente est le moindre des problèmes des insulaires, après que The Sun ait révélé en exclusivité comment Maya Jama était arrivée en Afrique du Sud ce matin pour le plus gros déversement de la série à ce jour.

Les fans ont regardé sous le choc les insulaires faire un pas vers les 12 nouveaux hommes et femmes.

Maya, 27 ans, a pris un vol pour l’Afrique du Sud hier soir et le tournage se terminera aujourd’hui sur cette section de l’émission.

Une source a déclaré: «Le prochain recouplage de Love Island est imminent et Maya supervisera personnellement les procédures.

“Le tournage du recouplage aura lieu aujourd’hui et de nombreux bouleversements sont attendus.

“Casa Amor est l’une des parties les plus perturbatrices et dramatiques de la série et les producteurs s’attendent à ce que ce ne soit pas différent.”

Jusqu’à présent, les fans étaient sur le bord de leur siège alors qu’ils regardaient le drame se dérouler à Casa.

Certains ont été stupéfaits lorsque le fermier Will Young, 23 ans, s’est penché pour un baiser avec la bombe de Casa Amor Layla Al-Momani.

C’est arrivé alors qu’Olivia Hawkins, 27 ans, se préparait à embrasser Maxwell, un jour après avoir “oublié” le nom de Kai Fagan.

Les téléspectateurs ont également mis en avant une nouvelle théorie du complot, certains accusant Jessie Wynter de pousser ses collègues stars féminines à s’égarer.

Elle leur a dit : « Les garçons ne sont pas là. Suis ton coeur. Fais ce que tu as envie de faire et gère-le à notre retour.

Ceux qui regardaient à la maison ont été surpris par sa réaction et l’ont qualifiée de joueuse.

Une personne a tweeté : « Jessie est très stratégique, elle ne va rien faire avec ces gars-là mais elle va encourager les autres filles à nouer des liens avec les garçons de Casa.

“Alors elle et Will seront fidèles et apparaîtront comme s’ils étaient le couple le plus fort. Je regarde le jeu.

