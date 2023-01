Love Island dans le chaos alors que Islander a démarré dans un recouplage de choc

LOVE Island a été secouée par un recouplage de choc – avec l’une des stars expulsée.

Des initiés ont déclaré au Sun qu’un concurrent avait été expulsé après avoir échoué à trouver un partenaire lors du tournage d’hier.

Érotème

Un Love Islander a été expulsé de la villa après un recouplage choc[/caption] Érotème

Cela aurait-il pu être le débutant David?[/caption]

Les insulaires choqués ont été informés du recouplage par l’hôte de Love Island, Maya Jama.

Depuis le début de l’émission à succès ITV2 et ITVX lundi, les patrons de Love Island ont mis trois bombes dans la villa pour pimenter l’action.

Et leur idée a porté ses fruits, les fans regardant les bombes Tom Clare, Zara Lackenby-Brown et David Salacko commencer à se greffer.

Une source a déclaré: “La nouvelle d’un recouplage a envoyé des ondes de choc dans la villa.

“L’un des insulaires a eu le visage rouge après qu’ils n’aient pas été choisis et est rentré chez lui.

“Le premier recouplage est toujours difficile et il est juste de dire que celui-ci aura des téléspectateurs sur le bord de leurs sièges.”

Ce n’est pas la seule surprise à laquelle les insulaires doivent faire face.

Hier soir, The Sun a révélé en exclusivité le plus gros rebondissement de cette année – avec deux insulaires vétérans des versions internationales de l’émission arrivant en Afrique du Sud.

Une source d’ITV a déclaré: «Les deux nouvelles recrues internationales sont essentiellement des bombes professionnelles et ne se contenteront pas de secouer la villa, elles la feront exploser.

«Tous les deux ont sauté au lit, bonké et se sont disputés pendant leurs saisons de Love Island.

« Et ni l’un ni l’autre n’a une once de retenue britannique à leur sujet.

« Ils vont créer une télé explosive, comme ils l’ont fait la première fois.

“Ils sont exactement ce dont cette série a besoin pour provoquer un drame sérieux.”

Il existe 25 versions différentes de Love Island à travers le monde.

Pour l’instant, ITV reste timide quant à l’origine de leurs armes secrètes.

Mais comme la chaîne ne diffuse que les versions australienne et américaine sur son hub – maintenant connu sous le nom d’ITVX – il est plus probable que les fans puissent s’attendre à voir des visages familiers de Down Under ou de l’autre côté de l’étang.

L’année dernière, ITV a fait des vagues en accueillant le mauvais garçon de 2018 Adam Collard dans la villa dans un retour spectaculaire – une décision qui a été critiquée par Women’s Aid après que ses débuts aient été entourés de controverses sur la façon dont il traitait les filles.

Mais les fans australiens ont sans doute eu droit à la tournure la plus folle à ce jour, lorsque les vainqueurs de la saison trois, Mitch Hibberd et Tina Provis, sont revenus séparément à la saison quatre en tant qu’ex en guerre, puis ont ravivé leur amour dans la villa.

Érotème

Tom a été la première bombe à entrer dans la villa[/caption]