Love Island dans la première rangée d’intimidation de la série alors que Faye Winter et Sharon Gaffka se liguent en pleurant Hugo Hammond

Faye Winter et Sharon Gaffka de LOVE Island ont été accusées d’avoir « harcelé » Hugo Hammond ce soir au premier rang de la série.

Les tensions montaient lors d’un match où les couples étaient testés sur leur connaissance mutuelle.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

6 Les fans de Love Island ont accusé les filles d’avoir « harcelé » Hugo Hammond

Le professeur d’éducation physique a déclaré qu’il n’était pas fan des « fausses personnalités et apparences » faisant référence aux femmes qui ont subi une chirurgie plastique.

Les commentaires ont agacé Faye, qui a dit plus tôt qu’elle avait fait faire ses lèvres et ses seins et des injections de botox.

Hugo a dit que c’était son plus gros désagrément, affirmant que son type parfait était : « Blonde aux longues jambes. Pas faux. »

Cette rangée a vu plusieurs des filles s’opposer à lui en utilisant le mot faux et à un moment donné, Hugo a fondu en larmes de frustration.

6 Hugo sanglotait Crédit : Érotème

6 Il a été réconforté par les garçons

Il a déclaré: « Je ne voulais tout simplement pas contrarier qui que ce soit, c’est la dernière chose que je voulais. »

Les téléspectateurs ont été choqués lorsque Faye a crié « Je m’en fiche s’il pleure putain ».

Un fan a tweeté: « Désolé parce que Hugo n’aime pas les fausses filles, il n’est pas nécessaire de se liguer contre lui, tout le monde a une opinion »

Un autre a déclaré: « Je suis désolé mais l’attitude pue absolument celle de l’intimidateur – la liberté est la seule bonne. Tout le monde protégeait kaz en disant qu’elle devait être protégée, mais l’intimidateur l’a embarrassé et l’a aidé à le faire pleurer à quel point il était manipulateur.

Comme une autre personne a tweeté : » tout à fait d’accord, mais ils n’ont pas besoin de se liguer contre lui – parlez-lui ? dites-lui où il s’est trompé ? s’il a besoin d’être éduqué, éduquez-le lol. intimidateurs »

6 Sharon Gaffka a déchiré Hugo

6 Faye Winter a claqué le professeur d’éducation physique alors qu’il pleurait

Pas les producteurs qui disent aux femmes de se liguer contre Hugo 😂 #LoveIsland – Sur un. (@Imperfect_Ona) 6 juillet 2021

Hugo pour la victoire #LoveIsland – ✨rEERee✨ (@reenabhudia) 6 juillet 2021

Quand les filles disent qu’Hugo n’est pas éduqué mais qu’il est un enseignant pleinement qualifié ??? Purement parce qu’il a dit qu’ils n’étaient pas son type🤣 #LoveIsland pic.twitter.com/XuERuHQKai — LYS (@lys_shirlx) 6 juillet 2021

Faye avait déjà été agacée lorsque tous les garçons ont choisi Chloé car ils sont « la deuxième fille préférée de la villa après leurs partenaires ».

Le joueur de 26 ans avait été opposé à Chloé la semaine dernière, Brad l’ayant finalement snobé pour le joueur de 25 ans.

Parlant aux filles des commentaires d’Hugo, elle a déclaré: « Ce mot n’arrête pas d’être lancé, n’est-ce pas? Ignorant comme f ** k »