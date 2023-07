Love Island couples en guerre alors qu’une fille s’en va en larmes après avoir été qualifiée d ‘«amère et obsédée»

Abi Moores et Scott van der Sluis de LOVE Island se sont affrontés avec Ella Barnes et Mitchel Taylor ce soir – ce qui s’est terminé par Abi qui s’est effondré en larmes.

Hier soir, Whitney et Lochan ont été couronnés meilleur couple par le public.

TVI

Abi de Love Island est parti en larmes ce soir

Abi s'est affronté avec Ella B

Mais la paire a dû renvoyer Kady et Ouzy ou Ella B et Mitchel à la maison.

Ils ont décidé d’envoyer Kady et Ouzy emballer – et Tyrique et Abi ont clairement fait savoir qu’ils n’étaient pas impressionnés par leur choix.

Le choix des mots d’Abi a laissé Ella B se sentir déprimée, alors elle l’a emmenée discuter avec elle et Mitchel l’écoutait de loin.

Mitchel a dit à Abi, qui était auparavant en couple avec lui, qu’il était « obsédé » par lui et sa relation avec Ella B.

Cependant, Abi lui a dit, ainsi qu’au reste des insulaires, que ce n’était pas le cas.

Plus tard, Whitney l’a attrapée pour une conversation pour lui expliquer que ce qu’elle avait dit à Ella la faisait passer pour « amère » – et c’était un « fait ».

Abi n’a pas été impressionné et a dit que c’était « son opinion » et non « la vérité », mais Whitney n’était pas d’accord.

Tout est devenu trop pour Abi et elle est partie en larmes.