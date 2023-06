Love Island corrige la ligne alors que les fans remarquent un bouleversement lors d’un recouplage surprise

Les fans de LOVE Island ont affirmé que le dernier recouplage avait été «corrigé» après que la bombe ait été empêchée d’avoir le premier choix.

Normalement, les nouveaux arrivants ont la possibilité de semer le trouble en ayant le choix du peloton, mais hier soir, le footballeur Scott Van Der Sluis a été laissé jusqu’à la fin.

Érotème

Scott n’a pas pu choisir sa fille préférée en premier[/caption] Érotème

Catherine était en larmes après qu’André ait été largué et que sa romance se termine brusquement[/caption] TVI

Andre et la bombe Charlotte Sumner se sont fait larguer de la villa[/caption]

Maintenant, les fans sont convaincus que les producteurs préparent Catherine à se faire jouer en s’assurant qu’elle était couplée avec lui.

Malgré les spéculations des fans, il n’y a pas de règle écrite selon laquelle les bombes sont toujours faites pour choisir en premier.

Mais le recouplage surprise a fait parler tout le monde après que Catherine et Scott aient été forcés ensemble, Ella et Tyrique, Jess et Sammy, Leah et Mitchel, Molly et Zachariah, Whitney et Medhi se sont tous assortis.

Cela signifiait qu’André et Charlotte ont été dramatiquement jetés de l’île, laissant l’intérêt amoureux d’André, Catherine, en larmes.

Un téléspectateur s’est plaint: «C’est le recouplage le moins spectaculaire de tous les temps, Mitch et Scott auraient-ils dû passer en premier?

« Depuis quand le nouvel insulaire doit-il choisir en dernier ? Comme s’il n’y avait aucune chance que quelque chose d’excitant ou de choquant se produise.

Un autre a demandé: « Comment Scott est-il le nouveau et il choisit le dernier? »

Quelqu’un d’autre a dit: « Pourquoi ont-ils fait choisir Mitch avant Scott lol? Il aurait été plus logique de voir Scott prendre sa décision entre Leah et Catherine.

Un autre a affirmé : « Les bombes choisissent toujours en premier même quand ce n’est pas leur sexe.

« Les producteurs de Love Island préparent constamment Catherine pour qu’elle se fasse jouer. »

Quelqu’un d’autre a fustigé: « Pourquoi le f *** aimerait-il que l’île fasse l’ordre de recouplage comme ça ??? Cat et Scott sont-ils par défaut ? J’avais besoin que ce soit un choix.

Un fan a insisté : « Fallait-il que Scott choisisse EN PREMIER. Je sais que Scott veut Leah, nous avons déjà vu ce film.

« Il attend juste son heure jusqu’à ce que la prochaine bombe arrive. Injuste envers Catherine – elle est foutue. »