Love Island corrige la ligne alors que les fans affirment que le couple est « préparé pour la finale »

Les fans de LOVE Island estiment qu’un couple est discrètement retiré de la série – dans le but de les emmener en finale.

La théorie bizarre veut que Molly Marsh et Zach Noble soient «protégés» en étant exclus de l’action.

Rex

Les téléspectateurs d’ITV2 ont suggéré que les producteurs limitent le temps d’antenne du couple, afin qu’ils puissent se diriger silencieusement vers la finale.

Les fans de Love Island se sont précipités sur les réseaux sociaux pour avoir leur mot à dire sur cette nouvelle théorie du complot sur le temps d’antenne.

L’un d’eux a écrit : « J’ai besoin que Zack et Molly quittent la villa parce que les producteurs ne vont pas y arriver. Ils essaient de naviguer silencieusement jusqu’à la finale et je ne peux pas le supporter.

Un autre a posté: « Je dis ça à chaque épisode mais les producteurs ne s’en tireront pas en coupant complètement Molly et Zack (ngl je suis reconnaissant) seulement pour qu’ils gagnent dans deux semaines. »

« Zack et Molly vont gagner parce que c’est ce que veulent les producteurs », a fait écho un troisième.

Cette personne a déclaré: « Les producteurs cachent définitivement Zack et Molly pour qu’ils se rendent en finale », tandis qu’un cinquième a commenté: « Les producteurs essaient de faire entrer Molly et Zack dans le top 4 à ce stade !!!! »

Ce téléspectateur a plaisanté: « Les producteurs ont-ils dit à Molly qu’elle pouvait revenir en arrière si elle tenait Zack en otage mais n’était pas autorisée à parler. »

Quelqu’un d’autre a partagé: « Pourquoi les producteurs sabotent-ils toutes les relations en dehors de celles de Zack et Molly. »

Alors qu’un autre a ajouté: «Ces producteurs pensent qu’ils sont élégants. Ils n’ont jamais contesté la relation de Zack et Molly. Ils ont parfaitement planté Molly in casa pour que Zack ne devienne pas fou. Mais c’est Ella et Ty qu’ils ont défiés dos à dos. Soupir. »

Pendant ce temps, la semaine dernière, les fans ont accusé la série d’avoir été « réparée » après que Moly et Zac se soient échappés du vote du public.

Les téléspectateurs se sont exprimés avec fureur après que Catherine et Elom aient été expulsés, suivis de Leah et Montel,

Kady et Ouzy, ainsi que Jess et Sammy étaient également partants, mais ont réussi.

Mais certains téléspectateurs ont été déconcertés quant à la raison pour laquelle Molly et Zac n’étaient pas dans les trois derniers.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a fulminé: «Ceux qui soutiennent Molly et Zach peuvent-ils se montrer parce que les calculs ne calculent pas la façon dont l’opinion publique se présente par rapport au résultat.

« S’ils gagnent, je suis sûr que c’est une solution.