Love Island corrige la dispute alors que les fans affirment que les patrons de l’émission “changent les règles” pour garder Luca dans la villa

Les fans de LOVE Island pensent que les patrons de la télévision ont changé les règles pour protéger la star de longue date Luca Bish.

Les concurrents de Love Island seront confrontés à une décision difficile ce soir alors qu’ils choisiront quels deux de leurs compatriotes insulaires envoyer faire leurs valises.

L’animatrice Laura Whitmore a fait une rare apparition dans la villa lors de l’épisode de mardi et a révélé que la décision concernant le garçon et la fille quittant la série “est entre vos mains”.

Lors d’une soirée VIP surprise au Vibe Club, elle est arrivée et a annoncé que les garçons Billy Brown et Dami Hope et les filles Danica Taylor et Summer Botwe avaient reçu le moins de votes du public.

Mais de nombreux fans étaient convaincus que Luca était dans les trois derniers et ont été surpris qu’il n’y ait eu que quatre Islanders dans la ligne de tir hier soir.

Il y a généralement six Insulaires qui sont à risque après un vote public – trois garçons et trois filles.

Les téléspectateurs ont qualifié l’émission de “correction” car ils ont suggéré que “les règles ont été modifiées” pour garantir à Luca et Gemma une place en finale.

Un téléspectateur a écrit: “#LoveIsland, je suis convaincu que les producteurs ont corrigé le programme pour s’assurer que Luca n’était pas dans les 3 derniers. C’est pourquoi ils l’ont changé en 2 derniers.”

Un autre a convenu: «Je suis presque sûr que les 3 derniers comprenaient Luca… #loveisland est tellement fixe. Je déteste la façon dont ils protègent Luca. À ce stade, je veux que Danica et Deji gagnent ou Andrew et Tasha… et je suis un fan d’Ekin (elle et Davide peuvent être 2e, mais j’en ai assez de l’intimidation).

Un troisième a fait écho: “À ce stade, il est clair comme le jour que tout est réglé pour que Gemma et Luca gagnent et que son père arrive la semaine dernière #LoveIsland”





«S’ils avaient fait un bottom 3, il aurait été à 100% mais les producteurs font le maximum pour amener Luca et Gemma à la finale, pratique que la nuit dernière ils avaient un bottom 2 alors que c’est toujours 3? #LoveIsland », a spéculé un quatrième.

Un autre téléspectateur frustré a déclaré: “Arrêtez de le truquer VOUS SAVEZ que Luca devrait être dans les 3 derniers pourquoi il n’y a qu’un dernier 2 tout d’un coup, vous êtes tous faux comme l’enfer #LoveIsland”

Quelqu’un d’autre a tweeté: «La façon dont les producteurs l’ont commodément basculé du bas 3 au bas 2 avant JC, ils savaient très bien que Luca était l’autre insulaire avec le moins de votes. #loveisland”

“Je pense que Luca est dans les 3 derniers, je suis surpris qu’ils n’en obtiennent que 2 qui ont le moins de voix alors qu’il aurait dû être 3. Cette émission est truquée #LoveIsland”, a ajouté un autre.

Les fans de Love Island verront désormais les deux stars expulsées de l’émission ce soir dans une double expulsion.

Cependant, les téléspectateurs ont qualifié le cliffhanger d’hier soir de “décevant” car ils pensent savoir qui rentrera chez lui.

Ils ont émis l’hypothèse que Dami serait sauvé parce qu’il est en couple avec Indiyah et que le couple a franchi la prochaine étape de leur relation hier soir.

Le moment est venu après que Dami et Indiyah ont discuté de ce qui les attend après avoir quitté la villa Love Island.

Dami a dit à Indiyah: “J’ai pensé à beaucoup de choses, je pense que je vais déménager à Londres.”

A quoi Indiyah, 23 ans, qui vient de Londres, a répondu : “Je pense que tu devrais, je pense que Londres te conviendrait, pas seulement parce que je suis là-bas, ça ne ressemble pas à un plan minable pour être juste.”

Le microbiologiste senior de 26 ans de Dublin a ajouté : “Mais avant que je fasse ce plan, vous devez venir en Irlande.”

Les retombées du défi Snog Marry Pie se sont également poursuivies, car les garçons ont eu la possibilité de prendre leurs décisions sur qui tarte.