Love Island confirme qu’un invité célèbre suivra les traces de Craig David et se produira lors d’une célèbre fête dans une villa

L’interprète de THE BIG NAME faisant une apparition surprise à la fête de la piscine de la villa de Love Island a été révélée en tant que star en tête des charts, Mabel.

Le Sun a expliqué en exclusivité comment les patrons mettront tout en œuvre pour choquer les insulaires et leur donner un souvenir inoubliable.

Et les producteurs espèrent que c’est exactement ce dont le line-up a besoin après quelques jours difficiles avec le recouplage de Casa Amor.

Une source proche de l’émission a déclaré en exclusivité au Sun: « Les Islanders auront droit à une performance spéciale d’un groupe de musique cette année.

«Après des semaines dans la villa, ils méritent de se lâcher avec de la musique live.

« L’équipage travaillera strictement dans le respect des directives du gouvernement, donc tout sera fait conformément à toutes les règles. »

Mabel Alabama-Pearl McVey, 25 ans, a confirmé la nouvelle sur Instagram hier soir avec un claquement grésillant alors qu’elle arborait des cheveux blonds orange et décolorés.

« J’ai entendu dire que la nouvelle bombe sur @loveisland arrive pour LES FAIRE SAVOIR », a-t-elle écrit.

ITV a également confirmé la nouvelle sur Twitter en écrivant : « Nous l’avons appelée. La superstar en tête des charts @Mabel passera à la villa pour notre soirée Spotify la semaine prochaine.

« Elle interprétera son dernier tube Let Them Know et bien d’autres, dans un concert unique qui garantira le début de la fête et les insulaires ressentent un peu d’amour fou. »

L’émission à succès a déjà présenté un appel vidéo de Stormzy qui a eu une conversation avec Chris Hughes et Kem Cetinay en 2017.

En 2018, le meilleur DJ Tom Zanetti a choqué les concurrents alors qu’il montait aux platines.

Et en 2019, le célèbre palmarès Craig David a été DJ à la fête de la villa après avoir admis qu’il était un grand fan de Love Island.





Cela vient après que les arrivées de Casa Amor aient instantanément égaré les hommes.

Pendant ce temps, le groupe original de filles a été présenté à six nouveaux mecs dans la villa principale – et est resté largement fidèle.

Un initié de la télévision a déclaré: « Les choses atteignent vraiment le point d’ébullition et les producteurs font leur part pour attiser les flammes. »





