Love Island confirme que la pop star fera une visite surprise à la villa pour remonter le moral des insulaires après le drame de Casa Amor

LOVE Island a confirmé que Mabel ferait une visite surprise à la villa pour remonter le moral des Islanders après le drame de Casa Amor.

Il y a eu beaucoup de larmes lors de l’épisode de vendredi de l’émission de rencontres ITV2 lors de la cérémonie de recouplage dramatique.

Maintenant, les médias sociaux officiels de Love Island ont confirmé que Mabel se rendrait à la villa pour la soirée Spotify cette semaine.

À côté d’une photo de Mabel posant dans un crop top découpé, ils ont écrit : « Nous l’avons appelée

« La superstar @mabel passera à la villa pour notre soirée Spotify la semaine prochaine.

« Elle interprétera son dernier tube Let Them Know et bien d’autres, dans un concert unique qui garantira le début de la fête et les insulaires ressentent un peu d’amour fou. #LoveIsland »

La villa aura besoin de remonter le moral après la cérémonie de recouplage dramatique de vendredi.

Les scènes ont vu Toby entrer dans la villa avec Mary, laissant Abigail célibataire.

De plus, Teddy est retourné seul à la villa avec la peluche de Faye à la main – seulement pour découvrir qu’elle s’était associée à Sam.

Mais le plus dramatique est venu de Liam et Millie, qui sont tous deux revenus seuls mais ont été dévastés par la nouvelle des actions du Gallois à Casa Amor.

Pendant le recouplage, Liam a omis de mentionner son aventure avec Lillie et a plutôt déclaré que le temps passé à part lui avait fait comprendre ses véritables sentiments pour Millie.

Malheureusement pour Liam, Lillie est entrée et a tout révélé.





Millie a crié: «Est-ce que vous plaisantez? Vous vous êtes embrassé en dehors du défi ? C’est putain de dégoûtant.

Le défensif Liam a déclaré: « Elle a dit de lui donner une chance afin que je puisse les comparer tous les deux. Évidemment, je suis arrivé seul pour une raison.

La beauté d’Essex a eu le cœur brisé et a d’abord refusé de parler à Liam alors qu’elle pleurait sur l’épaule de la fille.

