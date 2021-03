Love Island confirmé pour le retour de l’été 2021 après les annulations de COVID-19 – mais l’emplacement est toujours en suspens | Actualités Ents & Arts

Il a été confirmé que Love Island reviendrait cet été après l’annulation des deux dernières séries en raison de la crise des coronavirus.

L’émission de rencontres à succès, désormais animée par Laura Whitmore, voit les candidats « s’accoupler » pour trouver de la romance – plus un prix en espèces – généralement tout en prenant le soleil dans une villa de luxe à Majorque.

Il n’a pas été diffusé au Royaume-Uni depuis le premier Love Island série d’hiver, filmée en Afrique du Sud, a eu lieu début 2020.

Laura Whitmore a succédé à Caroline Flack en tant que présentatrice de Love Island pour la toute première série d’hiver. Pic: ITV



Comme le COVID-19[feminine La crise a commencé à s’aggraver en mars, la série d’été a été annulée, suivie de la deuxième série d’hiver qui devait être diffusée plus tôt cette année.

ITV a maintenant confirmé que la septième série de l’émission se déroulera plus tard cette année, bien que les détails sur les dates et le lieu restent à révéler.

Alors qu’un feuille de route hors verrouillage a été annoncé, les interdictions de voyager sont actuellement toujours en place, il n’est donc pas clair si Majorque est toujours une option cette année.

Kevin Lygo, directeur de la télévision chez ITV, a déclaré l’année dernière que les producteurs avaient étudié la possibilité de déplacer l’émission à « Cornwall quelque part », mais l’ont finalement exclue car ce ne serait pas « la même chose ».

Il a déjà été rapporté que l’île de Jersey est envisagée pour 2021 s’il n’est pas possible de produire le spectacle à Majorque.

Annonçant le programme de printemps d’ITV, Lygo a déclaré: «Il y a tellement de choses à attendre sur ITV ce printemps et cet été, avec les euros et le retour de Love Island, mais bien plus encore.

« De brillantes équipes de production dramatique ont travaillé dans les conditions de production les plus difficiles pour diffuser ces séries très différentes mais tout aussi fortes. »

La dernière série estivale de Love Island, diffusée en 2019, a été remportée par Amber Gill et Greg O’Shea, qui ne sont plus en couple.

La série hivernale de Love Island en 2020 a été remportée par Paige Turley et Finley Tapp, qui sont encore en couple.

Paige Turley et Finley Tapp étaient les gagnants de l’hiver 2020. Pic: ITV / Shutterstock





Whitmore avait repris l’hôte pour la première fois de la série d’hiver après le présentateur Caroline Flack a été accusé d’agression.

Moins de deux semaines avant la tenue de la finale, Flack s’est suicidée.

Des épisodes ont été retirés du programme télévisé, mais la série a ensuite repris avec un hommage à son animateur d’origine.

Le spectacle a marqué l’anniversaire de sa mort en février, en disant que Flack est « toujours dans nos cœurs ».

Quiconque se sent émotionnellement en détresse ou suicidaire peut appeler les Samaritains pour obtenir de l’aide au 116 123 ou envoyer un courriel à jo@samaritans.org au Royaume-Uni. Aux États-Unis, appelez la succursale des Samaritains de votre région ou 1 (800) 273-TALK