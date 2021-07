Love Island Casa Amor 2021 – combien de temps cela dure-t-il ?

DRAMA accélère alors que la Casa Amor de Love Island ouvre ses portes à une nouvelle série de singletons sexy. Les filles et les garçons ont été séparés et un groupe de candidats a été envoyé à la villa secondaire. Mais combien de temps profiteront-ils de leur séjour ?

2 Le drame s’accélère avec la réouverture de la Casa Amor Crédit : Érotème

Combien de temps dure Casa Amor ?

La redoutable Casa Amor a dévoilé sa gamme très attendue, qui comprend plusieurs modèles, un joueur de football américain et même un pilote de course automobile. Les téléspectateurs ont dû être patients alors que les producteurs de l’émission travaillaient frénétiquement pour préparer le nouvel ensemble pour la fin juillet. Les patrons de Love Island n’ont pas révélé combien de temps les candidats pourront rester dans la villa mais, sur la base des saisons précédentes, les fans de la série pourraient s’attendre à ce que le séjour dure quatre jours. Le drame du recouplage pourrait bien se terminer d’ici la fin de la semaine. Les insulaires devront alors décider s’ils veulent se remarier avec un nouveau célibataire ou rester avec leur partenaire d’origine. Et Jake et Liberty pourraient être l’un des couples à se séparer de Casa Amor. 🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Qu’est-ce que la Casa Amor ?

Bien que la septième saison de Love Island n’ait pas manqué de surprises et de rebondissements, Casa Amor a toujours été connue pour les bouleversements dramatiques qu’elle provoque dans la villa principale. Casa Amor traduit en anglais est « maison de l’amour ». Il apparaît généralement à mi-chemin de chaque série de Love Island. La villa Casa Amor est séparée de l’enceinte principale. Six débutants (garçons ou filles) se rendent à Casa Amor avec six candidats du sexe opposé de la villa principale pour voir s’ils peuvent être tentés de s’éloigner de leurs couples. Les six qui restent dans la villa principale sont ensuite rejoints par la seconde moitié des insulaires flambant neufs. Si l’un des nouveaux insulaires peut faire tourner la tête de l’un des originaux, il sera autorisé à rester dans la villa, tandis que ceux qui ne trouvent pas la correspondance parfaite seront renvoyés chez eux.

2 Les Raunchy Races annoncent des ennuis au paradis pour de nombreux couples Crédit : Érotème

Que s’est-il passé à Casa Amor dans le passé ?

La deuxième villa de Casa Amor a été présentée au spectacle dans sa troisième série en 2017 et elle a certainement ajouté du piquant et du drame à ne pas manquer au spectacle au fil des ans. Les choses allaient bien entre les gagnants 2017 de Love Island, Kem Cetinay et Amber Davies, mais Casa Amor a vu l’entrée de la coiffeuse Chyna Ellis, avec qui Kem est devenue très proche. En 2018, Casa Amor a de nouveau mis des bâtons dans les roues lorsque les choses ont commencé à devenir torrides entre Josh Denzel et le nouveau venu Kaz Crossley, qu’il a choisi pour rester avec la fille avec laquelle il était à l’origine couplé, Georgia Steel.

La même année, l’ex de Jack Fincham, Ellie Jones, l’a rejoint à Casa Amor, mais sa tête ne s’est pas tournée et a plutôt choisi de rester fidèle à Dani Dyer. En 2019, les filles, dont Anna Vakili et Maura Higgins, ont été envoyées à Casa Amor et ont été rejointes par cinq garçons célibataires, et les fans se souviendront qu’Anna est revenue dans la villa principale avec Ovie Soko abandonnant Jordan Hames, qui était resté fidèle. Pendant ce temps, les garçons restés dans la villa principale ont été rejoints par cinq filles célibataires et Michael Griffiths a choisi d’abandonner Amber Gill et de se mettre en couple avec la nouvelle fille Joanna Chimonides.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island