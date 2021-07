Love Island bombe Le lien secret de Liam Reardon avec un ancien concurrent révélé

Le débutant de LOVE Island, Liam Reardon, est copain avec un autre garçon qui a connu la vie dans la villa.

Le beau gosse et Joshua Ritchie, qui a terminé troisième en 2015, se connaissent depuis des années.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Érotème

Liam Reardon est copain avec un ex Love Islander[/caption]

Ils ont même passé le 21e anniversaire de Liam ensemble à Ibiza – que la bombe de l’île dit être son « endroit préféré ».

Il a partagé une photo sur Instagram d’eux faisant du jet-ski pour l’occasion spéciale et a écrit: « Mauvaise journée sur les jet-skis hier . Tout le monde me manque à la maison mais j’ai la chance de passer mon anniversaire en bonne compagnie et dans mon endroit préféré. Je réponds toujours aux messages mais merci à tous, ressentez l’amour . «

Josh, 27 ans, a commenté: « Quel jour c’était mon frère, mon corps me tue encore hhaha. »

En plus de Love Island, Josh est apparu dans deux séries d’Ex on the Beach.

Il était en couple avec la star de Geordie Shore Charlotte Crosby pendant plus d’un an avant de se séparer en novembre 2019.

Pendant ce temps, les fans ne peuvent pas croire que Liam n’a que 21 ans – l’accusant de ressembler davantage à 30 ans.

Il a même choqué son rendez-vous Faye Winters avec son âge – mais la sœur de la star Niamh a dissipé la confusion sur Instagram.

Rex

Les fans de Love Island ne pouvaient pas croire que Liam a 21 ans – mais il y a une preuve[/caption]

Elle a posté une série de photos à l’occasion du 16e anniversaire de Liam en 2015 – ce qui signifie qu’il a vraiment 21 ans.

Le nouveau Islander est né en l’an 2000 – mais de nombreux fans ne l’avaient pas, avec un écrit: « Idk ce que la mère de Liam a mis dans son lait mais ce garçon n’a pas 21 ans. »

Un autre a plaisanté : « Liam a 21 ans ???? Il compte son âge en années canines ???”

Un troisième a tweeté : « Désolé, je sais que l’appareil photo ajoute dix livres, mais ajoute-t-il également dix ans ? Liam a à peine 21 ans !

Instagram/liameardon1

Un téléspectateur a plaisanté à propos de Liam: « Il compte son âge en années canines ??? »[/caption]

Instagram

Sa sœur a posté une adorable collection de clichés sur lui à l’occasion de son 15e anniversaire[/caption]

Érotème

Faye Winters a été déconcertée par la nouvelle de l’épisode d’hier soir de Love Island[/caption]

Faye, qui a 26 ans, n’a pas caché son choc face à son âge, l’air déçue lorsqu’il l’a annoncé lors de leur rendez-vous.

Cependant, si elle est prête à attendre, il aura 22 ans le mois prochain.

La nouvelle ne semble pas l’avoir trop rebutée en tout cas – Faye disant qu’elle voulait épouser le nouveau venu.

Elle a jailli aux filles après leur rendez-vous: « Il est tellement en forme. C’était un bon rendez-vous. Le chat était là. Il est si grand, il est si beau.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

Rex

Brickie Liam est l’un des nouveaux arrivants de la villa aux côtés de Chuggs Wallis[/caption]





« En gros, je me marie la semaine prochaine les gars. »

Avant d’entrer dans la villa, le maçon Liam a révélé que l’ancienne candidate de Love Island, Joanna Chimonides, était l’un de ses coups de cœur pour les célébrités.

Cependant, ses tentatives pour lui parler ne l’ont mené nulle part.

Il a expliqué: «Je lui ai déjà envoyé un message. Elle n’a pas répondu. Elle est magnifique, mon genre de fille.