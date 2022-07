Love Island apportera une nouvelle bombe pour provoquer le chaos, prédisent les fans

Les fans de LOVE Island sont convaincus que les producteurs enverront une autre bombe pour pimenter les choses avant la finale.

Le Sun a révélé la semaine dernière que la série est sur la bonne voie pour une course de huit semaines et se terminera le lundi 1er août.

Les téléspectateurs veulent qu’une autre fille entre dans la villa pour pimenter les choses avant la finale[/caption]

Mais les téléspectateurs ont émis l’hypothèse que d’autres espoirs arriveraient dans la villa pour faire bouger les choses.

Jusqu’à présent, nous avons vu Ekin-Su Cülcüloğlu, Danica Taylor, Jacques O’Neil, Jay Younger, Charlie Radnedge, Antigoni Buxton, Remi Lambert et Afia Tonkmor faire leur entrée remarquée.

Adam Collard, 26 ans, qui est apparu pour la première fois dans la série 2018 de l’émission de téléréalité ITV2, est également retourné à la villa pour semer le trouble.

Mais certains fans sont désespérés de voir plus de candidats, avec un écrit : « Y a-t-il moins de bombes cette année ? J’ai l’impression qu’il y avait moins de bombes que les saisons précédentes et je me demande aussi si nous en recevons plus? Nous sommes presque à la fin.

Un autre a posté : « Je pense qu’il y a moins de bombes par rapport à l’année dernière.

“Mais l’année dernière, ils larguaient les gens comme des fous, d’où l’afflux de bombes et le casting manquait de scénarios. Cette année, le casting a fourni des scénarios / drames constants, donc les producteurs ne voient pas la nécessité d’en mettre autant.

Un troisième a déclaré: «J’ai l’impression que cette année, ils n’apportent des bombes que lorsqu’ils en ont besoin. Comme Charlie pour Ekin, Adam pour rompre un couple, etc. Une bombe féminine risque de venir ensuite pour tester Davide, Adam ou Luca haha.

Un quatrième a accepté: “Eh bien, Luca a dit de me lâcher une bombe et je flirterai hier, donc sans aucun doute, nous en ferons venir une. Ça ne me surprendrait pas s’ils en apportaient une demain soir.”





Mais un autre a suggéré : « Le casting d’OG est vraiment fort cette année donc je pense que ce n’est pas vraiment nécessaire en particulier.

“Indiyah, Gemma, Paige (bien que la sienne soit un peu difficile en ce moment), Ekin, Davide et Luca ont tous des bases de fans assez importantes, il serait donc difficile (et inutile) que de nouvelles personnes s’épanouissent.”

La série de Love Island de cette année devrait se terminer dans quelques jours.

Une source a déclaré: «Il y avait des spéculations selon lesquelles ITV pourrait prolonger la série parce que les cotes d’écoute ont été si impressionnantes cette année.

« Mais ils savent aussi qu’il peut y avoir trop de bonnes choses.

“Avec le retour de Winter Love Island en 2023, les patrons veulent garder une anticipation élevée et ne pas épuiser le format.”

Des millions de téléspectateurs supplémentaires ont écouté Love Island cette série.

Les données du jour au lendemain ont montré qu’un pic de 3,5 millions de Britanniques a regardé le spectaculaire recouplage de Casa Amor jeudi soir dernier – à seulement 200 000 de moins qu’Emmerdale, qui a atteint un pic de 3,7 millions.

ITV dit croire que jusqu’à 4 millions de personnes ont jusqu’à présent regardé l’épisode explosif en direct ou en rattrapage.

Les téléspectateurs sont des patrons passionnés qui incluent des défis préférés comme Mean Tweets et Snog, Marry, Pie avant que l’action ne devienne schmaltzy avec Meet The Parents et Prom Night.

