Love Island annonce un énorme bouleversement des règles de l’émission avant la série 2023

LOVE Island a annoncé un remaniement massif des règles de l’émission avant la nouvelle série.

La famille et les amis du prochain groupe d’insulaires sont désormais interdits de publier sur leurs comptes de médias sociaux pendant le spectacle, à la place, les comptes seront inactifs.

Love Island revient en janvier sur ITV2 et ITVX

Love Island a révélé un énorme bouleversement pour montrer les règles[/caption] Instagram

Les nouveaux candidats seront éduqués sur la vie après Love Island[/caption]

Dans les séries précédentes, les équipes des insulaires utilisaient leurs comptes pour encourager les téléspectateurs à voter pour eux et à développer leur audience.

Cependant, ils étaient souvent victimes d’abus ignobles de la part des trolls et il y avait même des querelles occasionnelles entre la famille et les amis des candidats.

Love Island réprime également l’éclairage au gaz à la suite d’incidents tels que la romance malheureuse de Jacques O’Neill et Paige Thorne que les téléspectateurs ont trouvé inconfortable à regarder.

Le nouveau paquet de règles se lit comme suit: «Dans le cadre de mesures étendues pour protéger à la fois les insulaires et leurs familles contre les effets néfastes des médias sociaux, les participants seront invités à suspendre les poignées et les comptes sur leurs plateformes de médias sociaux pendant la durée de leur temps sur le Afficher. Les comptes des insulaires resteront inactifs pendant leur séjour à la Villa, de sorte que rien ne soit publié en leur nom.

Il poursuit en disant: «Les participants se verront proposer des liens vers des ressources à lire, avant de rencontrer leurs compatriotes insulaires, pour les aider à identifier les comportements négatifs dans les relations et à comprendre les schémas de comportement associés aux comportements de contrôle et coercitifs.»

Les mesures d’obligation de diligence sont supervisées par le Dr Paul Litchfield et le Dr Matthew Gould.

Le Dr Paul a déclaré: «Les dispositions relatives au devoir de diligence pour Love Island continuent d’évoluer à la lumière des progrès des connaissances scientifiques et de la prise de conscience des pressions auxquelles les jeunes sont confrontés pour établir des relations saines.

“Cette culture d’amélioration continue garantit que les insulaires sont bien placés pour bénéficier de leur expérience de participation à l’une des émissions de télévision les plus populaires du Royaume-Uni.”

Le Dr Matthew a déclaré: «Les garanties améliorées introduites pour Love Island 2023 démontrent l’engagement d’ITV à faire évoluer les protocoles de devoir de diligence pour minimiser les dommages, dans la mesure du possible. La décision audacieuse de suspendre l’activité des insulaires sur les réseaux sociaux pendant la nouvelle série témoigne de l’intention sérieuse d’ITV, d’autant plus que cette contribution constitue à la fois un avantage pour l’attrait du programme et une source potentielle de problèmes de santé mentale.

« Équilibrer cette « corde raide » nécessite à la fois l’identification des garanties qui ont le plus grand impact positif sur le bien-être des participants et le partenariat professionnel, mis en place par ITV, notamment entre les producteurs et leurs équipes de bien-être, et surtout, les contributeurs eux-mêmes. .”

La formation à la diversité, qui a été déployée avant la série de cette année, reviendra.

Il sera présidé par le fondateur du BCOMS (Black Collective of Media in Sport), Leon Mann MBE, avec la consultante DEI (Diversity, Equity & Inclusion) Hayley Bennett, la spécialiste du handicap Shani Dhanda et le diffuseur Sean Fletcher.

ITV promet également à tous les candidats un soutien psychologique complet, une formation aux médias sociaux, une gestion financière et un programme de suivi complet à la suite de plaintes passées selon lesquelles les insulaires ont été laissés seuls après le spectacle.

Love Island revient sur les écrans le 16 janvier.

