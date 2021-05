Love Island alignera la fille mannequin de Gordon Ramsay, Holly, 21 ans, pour se joindre à l’émission de cette année

La fille mannequin de GORDON Ramsay, Holly, est alignée pour rejoindre le casting de Love Island de cette année.

Les patrons du spectacle ont passé des mois à essayer de décrocher l’étudiante en mode de 21 ans.

Les patrons du spectacle ont passé des mois à essayer de sécuriser la fille du célèbre chef, 21 ans[/caption]

Les initiés ont déclaré qu’elle avait annulé le travail de modélisation pour apparaître dans la série cet été.

Holly est la deuxième aînée du chef juré Gordon, 54 ans, et des cinq enfants de sa femme Tana – et a souvent été vue sur le tapis rouge comme le plus un de son père.

L’étudiante du Conde Nast College of Fashion and Design, dans le centre de Londres, est également apparue avec sa famille dans l’émission de cuisine CBBC Matilda and the Ramsay Bunch.

Une source de l’émission a déclaré: «Holly est la grande signature – c’est elle qu’ils voulaient vraiment obtenir.

«Cela a pris des mois de discussions, mais Holly s’y est maintenant engagée.

«Elle est un ajout très excitant à la distribution et sera un énorme succès auprès des téléspectateurs.

«Holly a été élevée pour travailler dur, faire preuve de respect et ne pas compter sur la célébrité de son père.

«Elle trouve sa propre voie et réussira par elle-même.»

Holly suit les traces de Dani Dyer, 24 ans – fille de la star d’EastEnders Danny – qui a remporté l’émission ITV2 en 2018 avec son petit ami de l’époque, Jack Fincham.





Elle se rendra à Majorque le mois prochain pour rejoindre les concurrents, dont le fils de l’ancien boxeur Nigel Benn, Harley, 24 ans.

Le spectacle – supprimé l’année dernière à cause de Covid – se déroulera entre juin et août.

Une porte-parole d’ITV a déclaré: « Pour le moment, tout nom lié à l’émission est spéculatif. »