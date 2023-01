Love Island “aligne un chasseur de têtes hunky et un copain de Montana Brown pour entrer dans la villa”

LOVE Island est sur le point de dévoiler un «chasseur de têtes hunky» pour le spectacle, selon des informations.

Selon le Mail, Casey O’Gorman, 26 ans, pourrait éventuellement rejoindre les célibataires sexy de l’émission ITV2 dans quelques semaines.

Un chasseur de têtes et copain de Montana Brown pourrait entrer dans la villa

On ne sait pas si le beau gosse entrera dans la villa comme une bombe ou lors de Casa Amor.

Casey est déjà copain avec un certain nombre de stars de télé-réalité qui ont participé à l’émission.

Il est suivi par la star de la saison cinq Joseph Garratt et Montana Brown, qui ont participé à la troisième série.

Selon Casey’s LinkedIn, il est un « chasseur de têtes pour les professionnels de la fiscalité qui travaillent dans le secteur de la pratique privée, du capital-investissement et de l’entreprise ».

Le Sun a contacté ITV pour un commentaire.

La deuxième série de l’hiver Love Island commence ce soir.

La nouvelle animatrice Maya Jama, qui a repris le rôle de Laura Whitmore, ornera nos écrans ce soir pour la première fois.

Les fans de la série ont tous dit la même chose à propos de Maya avant le lancement.

Ils prédisent que les gars de la villa auront du mal à regarder au-delà de l’hôte attrayant lorsqu’il s’agit de trouver un partenaire.

En regardant Maya annoncer un rebondissement majeur de la soirée d’ouverture, l’un d’eux a écrit : « Comment les candidats sont-ils censés se concentrer lorsque vous êtes là ? Comment sommes-nous censés nous concentrer ?? Je ne regarde même pas LI… »

Un autre a déclaré: “Si j’étais un gars, comment pourrais-je me concentrer sur n’importe quelle fille de la villa avec l’hébergement Maya.”

La semaine dernière, les patrons de Love Island ont révélé un énorme bouleversement avant le lancement hivernal de l’émission avec une touche de bombe.

Pour la toute première fois, les téléspectateurs pourront voter pour la première bombe à entrer dans la villa.

L’administrateur du cabinet d’avocats Ellie Spence, 25 ans, et le footballeur semi-professionnel Tom Clare, 23 ans, sont les premiers à voter – et ils cherchent désespérément à rejoindre la formation principale de la villa sud-africaine.

Ils pourraient éventuellement rejoindre l’actrice Olivia Hawkins, 27 ans, la maquilleuse Lana Jenkins, 25 ans, l’étudiante Tanya Manhenga, 22 ans, l’administratrice de la paie Anna-May Robey, 20 ans, la coiffeuse Tanyel Revan, 26 ans, le professeur de sciences et d’éducation physique Kai Fagan, 24 ans, le conseiller financier Ron Hall, 25 ans, le fermier Will Young, 23 ans, l’agent de sécurité de l’aéroport Shaq Muhammad, 24 ans, et le vendeur de télévision Haris Namani, 21 ans.

Love Island commence ce soir sur ITV2 à 21h

