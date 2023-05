Love Island aligne le superbe propriétaire d’une clinique de beauté pour une nouvelle série estivale avec une soirée de lancement dans quelques jours

Les patrons de LOVE Island ont engagé un propriétaire de clinique de beauté glamour pour la prochaine série estivale.

Jess Harding, qui dirige Candy Aesthetics, est une superbe blonde qui attirera à coup sûr l’attention des garçons.

Instagram/@jesshardingox

Jess Harding entrera dans la villa Love Island[/caption] Instagram/@jesshardingox

Jess dirige une clinique de beauté dans l’ouest de Londres[/caption] Instagram/@jesshardingox

L’esthéticienne partage des clichés révélateurs sur Instagram[/caption]

La fille de l’ouest de Londres sera une propriété chaude lorsqu’elle entrera dans la villa le 5 juin et, grâce à son travail de jour, sera probablement lissée à la perfection.

Une source a déclaré: « Jess est l’une des insulaires les plus glamour de tous les temps et est sûre d’être un grand succès auprès des garçons et des téléspectateurs.

« Elle est une vraie tête qui tourne et a la personnalité qui va avec. »

Le Sun a contacté un représentant d’ITV pour un commentaire.

La page Instagram de Jess regorge de photos d’elle dans des robes et des bikinis racés.

La beauté blonde aime les vacances ensoleillées, mais a aussi un côté aventureux. Sur une photo, on peut la voir sur un quad dans le désert égyptien et parvient même à rendre cela glamour.

L’esthéticienne de la jet-set a également récemment visité la Hollande, Dubaï et l’Asie du Sud-Est.

Elle semble maintenant être dans un réseau social fermé avant son apparition dans la villa.

Nous avons précédemment révélé Molly Marsh comme la première candidate de la nouvelle série.

La jeune femme de 24 ans, influente des médias sociaux et accumulant les rôles au théâtre, s’est entendue avec les patrons de la télé après avoir été invitée à visiter la villa d’hiver de Love Island en janvier.

Une source a révélé : « Molly a été repérée après avoir visité la villa en Afrique du Sud plus tôt cette année.

« Elle était sur la tournée en tant qu’invitée lorsqu’elle a attiré l’attention des producteurs.

«Molly a clairement indiqué qu’elle aimerait faire partie de Love Island et on lui a dit de passer une audition. Après avoir traversé le processus, elle est maintenant prête à s’envoler pour Majorque plus tard ce mois-ci.

« C’est une star montante et elle vient d’une famille du showbiz – sa mère Janet a même eu de petits rôles dans Coronation Street et Still Open All Hours.

« Molly a clairement indiqué qu’elle a ce qu’il faut pour faire un bang et ITV l’aime. »

Avant de tenter sa chance sur Love Island, Molly est apparue dans des productions théâtrales à travers le Royaume-Uni, y compris des rôles dans des tournées nationales de la comédie musicale Oliver ! et la pantomime La Belle au bois dormant.