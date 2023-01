Love Island “aligne le modèle PrettyLittleThing et la star de TikTok pour la série 2023” – et elle ressemble exactement à Molly Mae

MODÈLE Chloe Baker a été pressenti pour jouer dans la série 2023 de Love Island.

Le superbe influenceur TikTok a présenté des vêtements pour Missy Empire et Lipsy London – ainsi que la marque de mode rapide PrettyLittleThing – et est prêt pour la vie de villa cet hiver, selon Mail Online.

L'influenceuse TikTok et Instagram Chloe Baker a été pressenti pour la série d'hiver de Love Island

Le modèle Pretty Little Thing pourrait rechercher la romance dans la série de matchmaking

La directrice créative de cette dernière boutique en ligne n’est autre que Molly Mae Hague, une ancienne star de Love Island qui a trouvé l’amour avec le boxeur Tommy Fury.

Chloé a une ressemblance frappante avec Molly, avec ses mèches blondes et sa tenue élégante.

Dans un indice potentiel de ses plans passionnants pour 2023, Chloé, qui compte 15,3 000 abonnés Instagram, a dit à ses fans que ce serait “le même cercle, un jeu différent”.

ITV n’a fait aucun commentaire sur les allégations.

Cette semaine, The Sun a dévoilé en exclusivité le premier de la programmation de Winter Love Island de cette année.

Le mannequin Boohoo Tanya Manhenga est sur le point de chercher l’amour sous le soleil brûlant alors que la série de matchmaking démarre avec la nouvelle animatrice Maya Jama.

L’étudiant en sciences biomédicales, 22 ans, devrait se pavaner dans la toute nouvelle villa en Afrique du Sud quelques jours avant le lancement de la série le 16 janvier.

Parallèlement à ses études, Tanya est une étoile montante dans le monde de l’influence avec plus de 11 000 abonnés sur Instagram et a déjà travaillé avec de grandes marques telles que boohoo, les chaussures Simmi et les chaussures Ego.

Et la jeune fille de Liverpool compte la finaliste de l’été Indiyah Polack parmi ses amis en ligne.

Une source a déclaré: «Tanya est vraiment tout, elle est intelligente car elle est magnifique et elle semble être l’une des insulaires les plus populaires de cette série.

“C’est une insulaire en attente, évoluant déjà dans les mêmes cercles que les anciens membres de la distribution et avec des accords de marque déjà à son actif.

“Mais ses followers savent déjà qu’elle a une personnalité à la hauteur.”

ITV2 est à quelques jours de l’annonce de la distribution complète de son édition d’hiver.

La chaîne a commencé à intensifier la promotion, avec une série de teasers grésillants montrant Maya à califourchon sur un bronco qui se cabre alors qu’elle “prend l’amour par les cornes”.

Chloé a été comparée à l'ancienne star de Love Island, Molly Mae Hague

Chloé a taquiné un nouveau chapitre pour 2023 sur sa page Instagram en écrivant "même cercle, jeu différent"

Cela vient après que The Sun a confirmé en exclusivité que le mannequin Boohoo Tanya Manhenga s'était inscrit